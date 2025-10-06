Алиханов: рынок биотехнологий в России достиг 440 млрд рублей

Российский рынок биотехнологий оценивается в 440 млрд руб. по итогам 2024 года, рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов на форуме «Биопром». По его данным, сейчас на рынке работает 226 предприятий.

Глава Минпромторга Антон Алиханов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам министра, российские биотехнологические предприятия охватывают почти все необходимые отрасли и направления. Но игроков на рынке пока немного, по сравнению с другими странами. Например, в Китае таких производителей более 900, а в США — 2,8 тыс.

«Это лишний раз показывает необходимость расширения научной деятельности, масштабирования производства»,— отметил господин Алиханов.

Но потенциал для роста рынка есть. «Главное наше преимущество — мы крупнейшие в мире генераторы биомассы: сельхозсырье, лесные массивы — около 20% мировых запасов — водные ресурсы, аквакультура»,— говорит министр.

