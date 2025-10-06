Суд взыскал с казны РФ 100 тысяч рублей за кляксу в паспорте свердловчанки

Верхотурский районный суд (Свердловская область) взыскал с казны РФ более 100 тысяч руб. в пользу жительницы Лобвы за микрокляксу в паспорте, допущенную при печати документа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным суда, в сентябре 2024 года женщина купила тур в Египет за 93 тысячи руб., планируя вылететь в Хургаду 29 декабря. Однако на паспортном контроле в Екатеринбурге ее заграничный паспорт изъяли. Пограничники заметили букву «Д» в графе «Фамилия» и признали документ недействительным. Женщина не смогла вылететь в отпуск. Она обратилась в суд, чтобы возместить убытки.

Экспертиза показала, что в паспорт не вносились изменения, но при печати частицы краски размазались, образовав микрокляксы. Суд обязал МВД выплатить потерпевшей 93 тысячи руб. за несостоявшийся тур, 10 тысяч руб. за моральный вред и 7 тысяч руб. за госпошлину. Общая сумма составила 110 тысяч руб.

Полина Бабинцева