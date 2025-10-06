Определены победители финала Всероссийских соревнований «РобоКод-2025»

4 октября 2025 года в технопарке Morion Digital состоялся финал первых в России Всероссийских соревнований по программированию промышленных роботов «РобоКод-2025», сообщает Morion Digital в своем telegram-канале.

Победителями и призерами во взрослом дивизионе стали: 1 место – команда «bread&butter» (Республика Татарстан), 2 место – команда «Разрушители» (Пермский край), 3 место – команда «Amplituda» (Ульяновская область). В юношеском дивизионе 1 место заняла команда «ИБ» (Пермский край), 2 место – команда «Анимекотики» (Пермский край), 3 место – команда «Два таланта» (Пермский край). Победители и призеры финала смогут получать спортивные разряды. Они разделили призовой фонд общей суммой 200 тыс. руб.

На отборочный онлайн-этап соревнований были поданы 225 заявок от 95 команд из 25 регионов России. В очном формате приняли участие 20 команд-финалистов из 9 регионов. Организатором мероприятия выступило министерство физической культуры и спорта Пермского края, генеральным технологическим партнером — компания Promobot.

В рамках соревнований «РобоКод» прошла открытая программа для преподавателей, родителей, школьников и студентов. Представители компании Promobot провели лекцию «Интеграция робототехнического образования в школьное образование: от кружков к системным решениям». После нее открылась выставка в сфере робототехники. Завершилась программа открытым финалом соревнований, где гости могли наблюдать за выполнением заданий и объявлением результатов.

На церемонии награждения заместитель председателя Правительства Пермского края по вопросам образования, культуры и спорта Дмитрий Самойлов отметил значимость проведения первых в стране соревнований такого формата именно в Перми и подчеркнул традиционную промышленную ориентацию региона и заинтересованность в притоке молодых IT-специалистов.

«Соревнования по промышленной робототехнике, которые мы провели в рамках Федерации спортивного программирования, дают отрасли мощный инструмент по привлечению и развитию молодых специалистов. Это один из ценнейших ресурсов, без которого не обойтись для решения амбициозных задач по роботизации промышленных производств», – отметил Оскар Ягафаров, директор технопарка Morion Digital, президент Пермской краевой Федерации спортивного программирования.

«Это первые в истории России всероссийские соревнования по программированию в промышленной робототехнике», — подчеркнул Евгений Хрычкин, исполнительный директор Пермской краевой Федерации спортивного программирования. Также он анонсировал проведение следующих соревнований — Чемпионата России по программированию промышленных манипуляторов, финал которого запланирован в Перми в начале декабря 2025 года.