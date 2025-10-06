Дифференцированная ставка может снизить доступность семейной ипотеки в Удмуртии

Введение дифференцированной ставки по семейной ипотеке по предложению Минфина может снизить доступность этой жилищной программы в Удмуртии. К такому выводу приходит «Ъ-Удмуртия» на основе исследования аналитического центра «Циан».

В центре напомнили о предложении Минфина дифференцировать ставки по семейной ипотеке: 12% на первого ребенка, 6% — на второго, 4% — на третьего. В ведомстве считают, что это позволит сделать господдержку «более адресной» и «усилит демографический эффект».

Доля многодетных от общего числа семей в Удмуртии, по данным Всероссийской переписи населения 2020 года, составляет 11%. В январе—июне 2025 года в регионе было выдано почти 6 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК). Для сравнения, в Пермском крае показатели составили 10% и 8,9 тыс. ИЖК, в Татарстане — 10% и 13,9 тыс. ипотек, в Башкортостане — 12% и 15,3 тыс. жилищных кредитов.

«Введение дифференцированных ставок в этих регионах (в их числе Пермский край, Татарстан и Башкортостан.— “Ъ-Удмуртия”) приведет к тому, что доступность ипотеки для большинства семей в моменте значительно снизится»,— говорится в исследовании.

Как правило, наибольшее число ИЖК оформляется в регионах с небольшой долей многодетных семей. Безусловные лидеры — Москва и Санкт-Петербург: доля 7-8% при выдаче 32,9 и 18,3 тыс. ипотек соответственно.

Меньше всего ипотек, напротив, фиксируют в республиках Северного Кавказа и юга Сибири. Для сравнения, в Ингушетии и Чечне доля многодетных составляет 48 и 43% при выдаче 524 и 2,4 тыс. ИЖК.

«Основное число домохозяйств в России – это семьи с одним ребенком (57% от всех семей с детьми): в 73 субъектах их доля превышает 50%. То есть в случае принятия решения о дифференцированных ставках в этих регионах семейная ипотека в моменте станет менее доступной,— комментирует Елена Бобровская, эксперт “Циана”. — Одновременно это создаст дополнительный стимул к рождению второго ребенка: при его появлении ипотечные условия вернутся к тем, которые характерны для рынка сейчас».

Напомним, сейчас семейная ипотека выдается под 6% семья с одним ребенком до 6 лет; семьям, воспитывающим несовершеннолетнего с инвалидностью; семьям, проживающим в малых городах с населением до 50 тыс. человек и имеющим двух детей (от 7 до 18 лет); семьям с двумя детьми в регионах с низким объемом строительства (Удмуртии в списке нет). Первоначальный взнос должен превышать 20%. Льготная ставка составляет 6%. Программа продлена до 2030 года.