Пятигорская галерея набрала 430 тысяч голосов на банкноте 500 рублей

Академическая галерея Пятигорска набрала более 430 тыс. голосов в онлайн-голосовании за символы новой банкноты номиналом 500 руб., которое проходит с 1 по 14 октября. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

По информации ведомства, изображение Академической, также известной как Елизаветинская галерея, стало лидером промежуточных итогов голосования. Лицевая сторона купюры будет посвящена достопримечательностям Пятигорска.

На втором месте расположился орел на горе Горячей — за него отдали голоса более 120 тыс. человек. Третье место заняла гора Бештау с 67 тыс. голосов.

Валентина Любашенко