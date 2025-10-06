Росгосстраху 104 года

6 октября Росгосстрах празднует 104-й день рождения, который традиционно считается и Днем страховщика в России. Компания прошла огромный путь от создания государственного страхования в 1921 году до статуса самого узнаваемого страхового бренда страны.

Более 7,5 млн семей, предпринимателей и компаний доверяют Росгосстраху защиту самого важного и ценного: здоровья и дома, бизнеса и ответственности, досуга и путешествий и даже любимых питомцев. Компания сохраняет лидерство в страховании жилья и уверенные позиции в автостраховании. РГС страхует заводы, промышленные предприятия, космические старты и обеспечивает качественной медицинской помощью по ДМС сотрудников МСБ и трудовые коллективы гигантов индустрии. Благодаря самому широкому в России региональному присутствию компании, команде из 30 тыс. страховых агентов, большой сети партнеров и современным онлайн-платформам, защита и поддержка Росгосстраха доступна каждому, где бы он ни находился.

Росгосстрах стремится сделать страхование гибким и комфортным, поэтому дополняет традиционно присущий индивидуальный, человеческий подход к клиентам современными технологиями и искусственным интеллектом — от момента оформления полиса до выплаты по страховому случаю или организации сервиса. При этом главными приоритетами компании остаются неравнодушие, готовность выслушать, понять и поддержать именно тогда, когда это действительно необходимо.

«В развитии современной и технологичной компании нам важно, чтобы за всеми изменениями стояли вовлеченные люди, готовые помочь и говорящие на языке, понятном клиенту. Мы уверены: именно сочетание скорости, гибкости с искренней человеческой заботой является ключом к доверию клиентов. Мы хотим, чтобы каждый клиент РГС знал, что, когда важно, мы будем рядом»,— говорит генеральный директор Росгосстраха Максим Шепелев.

Росгосстрах (РГС) — крупнейшая страховая компания страны, которая «изобрела» страхование в России 104 года назад. РГС страхует все, что важно: здоровье и жизнь, жилье и имущество, предприятия и бизнес, досуг, путешествия и даже любимых питомцев. Благодаря уникальной площадке продаж — около 1500 представительств и 30 тыс. страховых агентов — Росгосстрах всегда был и остается в каждом уголке страны, развивая также партнерский, корпоративный и цифровой каналы. Росгосстрах каждый день выплачивает клиентам более 110 млн руб. по страховым случаям. Подобрать полис и получить поддержку можно в удобном формате — онлайн, в офисе, через агента или по телефону. Росгосстрах. Когда важно — мы рядом. www.RGS.ru

ПАО СК «Росгосстрах»