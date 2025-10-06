Зарплаты врачей в Ставропольском крае оказались самыми низкими в СКФО

Средние зарплаты врачей в Ставропольском крае составили 71,3 тыс. руб. в месяц. Это показатель оказался самым низким среди регионов СКФО. К примеру, в Северной Осетии старший медперсонал получает в среднем 96 тыс. руб. Соответствующие данные приводят аналитики сервиса hh.ru.

С начала 2025 года в России работодатели разместили свыше 356 тыс. вакансий, ориентированных на врачей и специалистов фармацевтической отрасли. В Ставропольском крае за этот же период было опубликовано почти 1,5 тыс. подобных объявлений.

На Ставрополье особенно остро ощущается нехватка медицинских кадров. На одну вакансию приходится всего 2,7 активных резюме. В то же время в Чечне, Карачаево-Черкесии и Дагестане наблюдается избыток специалистов.

По данным аналитиков, в наиболее распространенные проблемы в отрасли связаны с неудовлетворенностью условиями труда, включая уровень заработной платы, объем рабочей нагрузки и быстрое эмоциональное выгорание сотрудников. Работодатели отмечают, что особенно сложно найти квалифицированных врачей узких специализаций и опытных медицинских работников среднего звена.

Отмечается, что в целом по России медианная зарплата врачей увеличилась до 100,1 тыс. рублей, что на 15% превышает показатель прошлого года.

Наталья Белоштейн