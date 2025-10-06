В Омске замдиректора отдела «ТГК-11» обвиняют в помощи майнерам за взятку

В Омской области в отношении заместителя технического директора подразделения «ТЭЦ-4» АО «ТГК-11» возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 204 УК России (незаконное оказание услуг имущественного характера). Также в деле фигурируют четверо местных жителей, которым вменяют в вину ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), сообщает УФСБ региона.

По версии органов госбезопасности, в апреле 2024 года в Советском районе Омска правоохранители выявили две майнинговые фермы, которые работали круглосуточно. Техника была подключена к трансформаторной подстанции в обход приборов учета. Следствием установлено, что сотрудник «ТГК-11» получил 500 тыс. руб. от майнеров. За это вознаграждение он дал указание подчиненным подключить силовые кабели к трансформаторной подстанции предприятия.

Кроме того, фигурант дела распорядился, чтобы работники периодически проводили ремонт на подстанции. Ущерб следствием оценивается более чем в 12 млн руб. Также, говорится в сообщении спецслужбы, суммарные потери от кражи электроэнергии повлияли на общий уровень тарифа на электроэнергию для населения.

Александра Стрелкова