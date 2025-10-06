В Челябинске подросток погиб от удара током при зарядке телефона

В Челябинске выясняют причины гибели 16-летнего подростка из-за удара током во время зарядки телефона. Назначены экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следствия, погибшего с ожогами на руке нашли вечером 30 сентября в квартире дома №16 по улице Южноуральской. В управлении СКР установили, что перед возгоранием подросток разговаривал по телефону, подключенному к зарядке, возле радиатора отопления.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ольга Воробьева