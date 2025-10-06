WP: количество самоубийств и случаев ПТСР в израильской армии беспрецедентно

За два года, прошедших с начала войны «Хамаса» с Израилем, более чем у 11 тыс. солдат израильской армии выявлено посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Как сообщает The Washington Post (WP), это беспрецедентный уровень для Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и последствие самого долгого в истории страны вооруженного конфликта.

Кроме того, ЦАХАЛ, по данным WP, расследует не менее 37 случаев самоубийств военнослужащих, которые произошли за последние два года. Это также рекордный показатель. Во время 50-дневной войны в секторе Газа в 2014 году самоубийств в израильской армии было более чем в три раза меньше.

Военное руководство ЦАХАЛ, отмечает газета, пытается решить эту проблему, обучая солдат основам первой психологической помощи на поле боя, открывая горячие линии и увеличивая число врачей. Но эксперты предупреждают, что врачи, не имеющие знаний о ПТСР, зачастую не видят его симптомов, и десятки тысяч солдат оказываются без лечения.

