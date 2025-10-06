В Самаре жителя Оренбуржья задержали за опасное вождение и неподчинение полиции

В Самаре сотрудники полиции задержали водителя из Оренбуржья, который грубо нарушил правила дорожного движения и создал реальную угрозу безопасности других участников дорожного движения. Об этом сообщает МВД Самарской области.

Согласно опубликованной информации ведомства, в субботу, 4 октября, в 23:21 (MSK+1) в центре Самары сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль Mercedes, «который с резким ускорением начал движение от одного из ресторанов». Сотрудники полиции решили остановить автомобиль для проверки.

С помощью громкоговорящего устройства патрульного автомобиля сотрудники полиции потребовали от водителя остановиться. Но он проигнорировал требование и попытался скрыться, «грубо нарушая правила дорожного движения». Водитель выехал на полосу встречного движения и проехал на запрещающий сигнал светофора.

Mercedes принудительно остановили возле речного вокзала. Водитель попытался скрыться, покинув автомобиль, но его задержали. Им оказался 27-летний житель Оренбургской области. В отношении него возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 12.25 «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или о остановке транспортного средства», ч. 4 ст. 12.15 «Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения», ч. 1 ст. 12.12 «Проезд на запрещающий сигнал светофора», ч. 1 ст. 12.26 «Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Проводится проверка для установления всех обстоятельства. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Руфия Кутляева