В Омске полиция пресекла сбыт полукилограмма мефедрона

Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Омской области задержало 37-летнюю жительницу поселка Светлые Горы Московской области, планировавшую сбыть почти полкилограмма «синтетики». За покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 3, 5 ст. 228.1 УК РФ, сообщили в правоохранительном ведомстве.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным полиции, подозреваемая была задержана недалеко от аэропорта «Федоровка». При ней силовики нашли сверток с мефедроном общей массой 489,8 г. Партию наркотиков злоумышленница забрала из тайника, чтобы впоследствии расфасовать ее на разовые дозы для наркокурьеров и конечных потребителей и распространить на территории Омска.

В съемной квартире жительницы Подмосковья полицейские нашли фасовочный инвентарь и весы. Также были обнаружены два схрона, которые фигурантка дела оборудовала в Центральном и Октябрьском округах Омска.

Злоумышленница взята под стражу. Полиция устанавливает места приобретения наркотического средства и иные факты преступной деятельности задержанной.

Михаил Кичанов