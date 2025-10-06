Самарская область вошла в топ-10 регионов по количеству МСП в сфере машиностроения

В Самарской области зарегистрировано более 1200 малых и средних предприятий в сфере машиностроения. По данному показателю Самарская область вошла в топ-10 регионов, сообщает минэкономразвития Самарской области.

В министерстве отмечают, что данный показатель составляет 2,7% от общего числа машиностроительных предприятий в России. В целом в стране более 46 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса в сфере машиностроения.

Руфия Кутляева