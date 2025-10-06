FT: Трамп пообещал арабским лидерам, что Израиль не начнет новую войну

Президент США Дональд Трамп лично гарантировал лидерам арабских стран, что Израиль не развяжет новую войну на Ближнем Востоке. Об этом газете Financial Times сообщили два источника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aaron Schwartz / Reuters Фото: Aaron Schwartz / Reuters

Гарантии были даны в контексте обсуждения плана по завершению конфликта в секторе Газа, который Белый дом обнародовал 29 сентября. По данным FT, инициатива разрабатывалась под давлением со стороны Катара, Саудовской Аравии и других арабских и мусульманских стран. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху американский план изначально воспринял «как предательство», рассказал собеседник газеты.

План Дональда Трампа, состоящий из 20 пунктов, предполагает освобождение всех израильских заложников, капитуляцию «Хамаса», допуск гуманитарной помощи в сектор Газа в необходимом объеме, а также переход анклава под управление временной администрации из числа палестинских технократов и международных экспертов. Израиль поддержал инициативу с некоторыми корректировками. «Хамас» согласился с ключевыми тезисами плана.

Лусине Баласян