Песков рассказал, как внуки Путина поздравляют президента с днем рождения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что внуки Владимира Путина поздравляют его с днем рождения также, как и все внуки поздравляют своих дедушек — «тепло и с любовью». Об этом он сообщил журналистам на брифинге.

7 октября Владимиру Путину исполнится 73 года. Дмитрий Песков сообщил, что на этот день у президента запланировано много международных звонков. Также господин Путин соберет оперативное заседание с постоянными членами Совбеза. Господин Песков не исключил и личные планы президента: «Конечно, день рождения есть день рождения».