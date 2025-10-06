Молниеносные ремейки

Группа «Кино» выпустила альбом «Молнии Индры», основанный на переработках песен раннего периода, в большинстве своем знакомых публике по альбомам «Начальник Камчатки» (1984) и «Неизданные песни» (1992). Игорь Гаврилов считает, что, несмотря на отсутствие совсем уж неизвестных слушателям песен, альбом в полной мере оставляет ощущение современной записи, необходимой именно сегодня.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Записанному голосу Виктора Цоя аккомпанируют инструментальные партии, сыгранные заново и переосмысленные

В мировой звукозаписывающей индустрии то и дело сенсационным образом всплывают альбомы, которые называют потерянными, спрятанными или неизданными. Например, альбом Дэвида Боуи «Toy» планировался к выходу в 2001 или 2002 году, но официально был выпущен в 2011-м. А у Моррисси целых два альбома — «Without Music the World Dies» и «Bonfire of Teenagers» — самым буквальным образом «лежат на полке». Чаще всего причина задержек с выходом — конфликты музыкантов с рекорд-лейблами.

У «Кино» потерянных альбомов нет. Группа в лице Александра Цоя (сына ее основателя) управляет своим каталогом в давнем альянсе с «Национальным музыкальным издательством», конфликтов там не наблюдается, а наблюдаются, наоборот, весьма смелые эксперименты. Например, в 2024 году появилась новая версия альбома «Это не любовь», для которой музыканты заново переписали все инструментальные партии, оставив только голос Виктора Цоя. А вот теперь вышел сборник переработанных песен, преимущественно хулиганского и романтического периода группы. Он называется «Молнии Индры», это слова из песни «Транквилизатор» с альбома «Начальник Камчатки» (1984).

На нынешнем этапе «Кино» — это гастролирующий коллектив (см. “Ъ” от 17 мая 2021 года), в котором голос Виктора Цоя звучит в записи, а аккомпанируют ему три музыканта, реально работавшие в «Кино» с Цоем и ставшие частью легенды. Это бас-гитаристы Александр Титов и Игорь Тихомиров и гитарист Юрий Каспарян. И если они считают, что «Молнии Индры» — это новый альбом «Кино», то к их мнению как минимум стоит прислушаться.

В новых треках использованы вокальные дорожки Виктора Цоя, а инструментальные партии были заново сыграны.

Публика привыкла воспринимать «Кино» как квартет с классических постеров — четверо в черном. В списке участников записи «Молний Индры» — саксофонист Иван Неклюдов и тромбонист Антон Вишняков, скрипачка Гуля Наумова, мультиинструменталист Виктор Санков, а также специалист по работе с модульными синтезаторами Влад Грин.

Те, кто привык потреблять «Кино» в его строгом позднем звучании, забыли или даже никогда и не знали, что в первой половине 1980-х группа позволяла себе самые разные эксперименты с аранжировками. В регги «Каждую ночь», пережившем несколько воплощений, на альбоме «Начальник Камчатки» (1984) действительно звучали духовые, а точнее, саксофон Игоря Бутмана. На новом альбоме духовую секцию усилили, а песня в целом за счет перезаписи зазвучала как настоящий полновесный даб.

За счет новых партий барабанов, флейты и струнных песня «Братская любовь», десятилетия находившаяся в тени более «героического» материала и не выходившая на «номерных» альбомах «Кино», теперь выглядит как настоящий бриллиант каталога группы. А «Танец», терявшийся на фоне «боевиков» альбома «Ночь», нарастил мышцы. Отдельного упоминания заслуживает партия бас-гитары Александра Титова, которая словно расставляет по песне запятые.

Сегодняшняя аудитория привыкла к принципиально иному звуку, нежели тот, что знаком по ранним записям «Кино».

И радиостанции, и редакторы цифровых платформ, что называется, дождались: теперь еще 12 песен «Кино» могут ротироваться на равных с более поздними треками и с материалом других артистов, звучащим в эфире и интернете.

Но этот альбом заслуживает внимания и благодаря отбору песен. По словам Юрия Каспаряна, музыканты решили «подсветить» песни, которым выпало меньше внимания. Теперь в «золотой фонд» «Кино» точно войдет остервенелый рок-н-ролл «Ты мог бы быть героем (Подросток)», предвосхитивший поздний, «перестроечный» материал группы: «Ты мог быть героем, но не было повода быть. Ты мог бы предать, но некого было предать. Подросток, прочитавший вагон романтических книг, ты мог умереть, если б знал, за что умирать».

В исторической ретроспективе интересно наблюдать за трансформацией песни «Дождь для нас» от акустической версии с отчетливым «подъездным» эхом к сегодняшней высококлассной стадионной балладе. Это тоже повод поразмышлять о том, что вообще такое песня, как она развивается и что с ней можно делать, если от ее исполнителя остался только записанный голос.

«Вопрос», «Танец», «Транквилизатор», «Фильмы» с бессмертной строкой «Я знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро» — все это настоящие заново обретенные хиты. Для самых отпетых мело- и киноманов есть прозрачные намеки на песню «You Spin Me Round» группы Dead Or Alive, которую очень любил барабанщик «Кино» Георгий Гурьянов (а ведь это еще и прообраз песни группы «Комбинация» «American Boy»). Если представить себе человека, который начинает знакомство с группой «Кино» с альбома «Молнии Индры», он точно захочет больше.

Игорь Гаврилов