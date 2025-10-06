Псевдокурьер предстанет перед судом за попытку хищения у челябинки 30 млн рублей

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина из Кемеровской области, обвиняемого в попытке хищения 30 млн руб. у пенсионерки. Он предстанет перед Курчатовским районным судом, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

20-летнего подозреваемого задержали сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области. По версии следствия, приехавший из Кемеровской области гражданин является участником мошеннической схемы. Он под видом курьера получил 30 млн руб. от 77-летней жительницы Челябинска, которая доверилась мошенникам и сняла все деньги с банковского счета, считает следствие. Однако довести до конца преступный умысел гражданин не смог, ведь был задержан с поличным.

В настоящий момент фигурант находится в СИЗО. Материалы уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), направлены в суд для рассмотрения.

Ольга Воробьева