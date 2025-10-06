ФСБ задержала челябинца при попытке продать пистолет

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали местного жителя, пытавшегося продать пистолет с патронами. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 2 ст. 222 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По версии следствия, житель Челябинска «с целью личной выгоды» попытался продать боевое самозарядное стрелковое оружие и боеприпасы к нему. Сотрудниками УФСБ России задержали южноуральца с поличным в сентябре. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.

С начала 2025 года по материалам УФСБ России осуждены 17 лиц за незаконный оборот оружия и боеприпасов, изъято 39 единиц огнестрельного оружия и его основных частей, около 8 кг взрывчатых веществ, более 1,6 тыс. боеприпасов различного калибра. Кроме того, ликвидированы две подпольные мастерские по переделке гражданского оружия в боевое.