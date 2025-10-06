Трех жителей Ленобласти задержали за создание майнинг-ферм на 2,7 тыс. устройств

Сотрудники МВД в Санкт-Петербурге и Ленобласти нашли подпольные майнинговые фермы в регионе. Силовики изъяли более 2,7 тыс. устройств, которые использовались для майнинга, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале. Задержаны три местных жителя, в их отношении возбуждено дело о причинении имущественного ущерба. Одного из фигурантов отпустили под запрет определенных действий, другим выдали повестки об обязательной явке в МВД.

По предварительной версии следствия, фигуранты заключили договор с энергосбытовой компанией и подключились к электросетям торгового помещения. С 2018 по 2025 год они занижали показания счетчиков и отправляли компании ложные данные о потреблении электричества.

Никита Черненко