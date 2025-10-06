«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Новым лидером Либерально-демократической партии Японии стала 64-летняя Санаэ Такаити. Именно она, вероятнее всего, станет премьер-министром страны. Это решение партии вызвало серьезные колебания на мировых рынках. Йена резко упала на 2%, Nikkei вырос на 5%. 6 октября сработал системный риск во Франции. Премьер-министр Себастьен Лекорню пробыл на посту главы правительства около месяца и подал в отставку. На французском рынке облигаций сразу началось серьезное движение. Как это скажется на инвесторах? Какими будут курсы мировых валют? В какие активы стоит вкладывать 1 млн руб. и более? Или в текущей ситуации лучше остаться в стороне? На эти вопросы ответил экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Олег Богданов: Растут доходности по французским 10-летним бумагам — плюс 8 базисных пунктов — до 3,60%. Расходится спред с немецкими бумагами. Судя по всему, Лекорню посмотрел на ситуацию с госдолгом, на возможности, которые есть у Франции для решения этого вопроса, и понял, что для положительного решения вопроса по сокращению госдолга инструментов очень мало. Рост доходности происходит на фоне того, что ЕЦБ придется смягчать монетарную политику ,как и Банку Японии при новом премьер-министре, — это вызывает резкое снижение йены. Начинает падать и евро — уже 0,7% к доллару. И если вспомнить 2008 год, когда в США начался ипотечный кризис, то американский доллар рос из-за общих системных проблем и увеличения рисков на мировых рынках. Аналогичная ситуация может сложиться и сейчас. Фундаментально мы видим плохие данные в еврозоне. Правительственный экономический кризис во Франции, судя по всему, будет нарастать. И на фоне того, что ЕЦБ будет снижать ставку доходности, гособлигации во Франции растут. И это очень неприятный момент.

