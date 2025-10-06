Песков прокомментировал обвинения в адрес Китая в передаче России разведданных

Россия обладает собственным потенциалом для решения задач спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать сообщения украинской разведки о том, что спутниковые данные Китая могут использоваться Россией для ударов по объектам на украинской территории.

«Мы обладаем своим собственным потенциалом, в том числе и космическим, для выполнения всех задач, стоящих перед специальной военной операцией»,— сказал представитель Кремля.

4 октября сотрудник Службы внешней разведки Украины (СВРУ) Олег Александров сообщил агентству «Укринформ», что СВРУ зафиксировала факты предоставления Китаем России данных спутниковой разведки для нанесения ракетных ударов. В украинских СМИ фигурировала информация о том, что в момент ударов по военным объектам в Львовской области над регионом был зафиксирован пролет трех китайских разведывательных спутников. В МИД Китая заявили, что власти страны не знают об этой ситуации.

Анастасия Домбицкая