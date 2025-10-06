Нобелевскую премию в области медицины получили ученые из США и Японии

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине 2025 года стали американские ученые Мэри Э. Брунков и Фред Рамсделл, а также японский исследователь Шимон Скагучи за открытия в области иммуннологической толерантности. Об этом сообщается на сайте премии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэри Э. Брунков, Фред Рамсделл (в центре) и Шимон Скагучи

Фото: TT News Agency / Claudio Bresciani / Reuters Мэри Э. Брунков, Фред Рамсделл (в центре) и Шимон Скагучи

Фото: TT News Agency / Claudio Bresciani / Reuters

Исследование ученых, касающееся регуляторных Т-клеток, привело к разработке потенциальных методов лечения болезней иммунной системы. Сейчас наработки проходят клинические испытания. В релизе на сайте премии говорится, что работа ученых дала надежду на излечение аутоиммунных заболеваний, повышение эффективности лечения рака и предотвращение серьезных осложнений у пациентов после трансплантации стволовых клеток.

Трое ученых разделят между собой призовой фонд в размере 11 млн шведских крон (почти $1,2 млн).

Нобелевская премия по физиологии и медицине ежегодно присуждается Нобелевской ассамблеей при Каролинском институте (Швеция). Ее лауреатами в 2024 году стали американские ученые Виктор Эмброс и Гэри Равкан. Они были награждены за исследование руководящей роли микроРНК.

Полина Мотызлевская