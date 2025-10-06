Из Челябинска уходит первый в городе сервис каршеринга

Сервис каршеринга «Uraмобиль» завершает работу в Челябинске. Компания объявила о закрытии на своей официальной странице социальной сети «ВКонтакте»

«Друзья, хотим поделиться важной новостью. „Uraмобиль“ завершает работу и закрывает свой сервис. Спасибо, что были с нами»,— отмечено в комментарии.

Компания «Uraмобиль» стала первым сервисом по прокату автомобилей в Челябинске, выйдя на рынок города в мае 2018 года. Одновременно она также начала работать в Екатеринбурге.

Сейчас в Челябинске работают сервисы каршеринга «Делимобиль», «Яндекс Драйв» и Cars7.

Ольга Воробьева