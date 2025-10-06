Тейлор Свифт стала обладательницей уникального достижения

На минувших выходных в прокат вышел документальный фильм «Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl», посвященный записи только что выпущенного альбома американской певицы. И, как сообщает Deadline, оба они возглавили соответствующие чарты, что является уникальным событием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mario Anzuoni / Reuters Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Артисты и раньше выпускали документальные фильмы к выходу своих новых альбомов. Но никому прежде не удавалось одновременно возглавить кинопрокат и музыкальный чарт.

Фильм вышел в прокат только на одни выходные и возглавил рейтинг сборов в США. В минувшую пятницу картина заработала $15,8 млн, около $10 млн — в субботу и еще порядка $7 млн в воскресенье. Итоговые сборы в США — $33 млн. Еще $13 млн картина получила за рубежом. Таким образом, в сумме фильм собрал в прокате $46 млн.

Новый альбом певицы за первый же день продаж разошелся тиражом 2,7 млн копий (физических и цифровых). Это рекорд для всей музыкальной индустрии.

Кирилл Сарханянц