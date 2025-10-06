Драма в тропиках

1 октября Воронежский театр имени Кольцова открыл 239-й театральный сезон премьерой спектакля «Анна в тропиках» по пьесе Нило Круза. Драма в двух действиях в постановке режиссера Бари Салимова затрагивает темы утраты культуры и традиций, а также противоречивых чувств, которые пробуждаются в душах рабочих табачной фабрики, когда чтец начинает читать им вслух «Анну Каренину».

Американский драматург кубинского происхождения написал пьесу «Анна в тропиках» в 2002 году специально по заказу Нового театра Корал-Гейблс в США. В 2003 году произведение получило престижную награду — Пулитцеровскую премию. С тех пор «Анна в тропиках» стала регулярно появляться на афишах всех мировых театров.

В Воронеже к культовому произведению подступился режиссер-постановщик Бари Салимов — выпускник Высшей школы сценических искусств Константина Райкина. Он уже известен воронежской публике эскизом спектакля «Самый одинокий кит на свете» в рамках лаборатории СИТО (современные исследования театральных объектов).

Популярность пьесы объясняется множеством вечных тем, которые в ней затрагиваются. Любовь, измены, страсти, семейные отношения — публике знакомы и понятны все эти темы. Когда дело касается чувств, то неважно, на Кубе ты находишься или в холодной России. Перед страстью, ревностью и любовью все равны. Актуальной ее считает и режиссер, поэтому он и выбрал эту пьесу для постановки.

«На мой взгляд, эта история про утраченную культуру. Определенная культура заключается в сакрализации происходящих внешних, природных процессов. И эти все происходящие процессы влияют на жизнь человека, на взаимоотношения полов. Именно этим я и считаю ее актуальной»,— пояснил Бари Салимов.

Действие пьесы разворачивается в 1929 году в городке Тампа в штате Флорида. На семейную табачную фабрику в районе Ибор-Сити приезжает новый чтец. Во времена промышленной революции на фабриках существовала традиция вслух читать рабочим художественную литературу, стихи и новости. Это делалось для повышения производительности и разнообразия монотонных будней работяг.

Однообразно скручивая сигары под аккомпанемент голоса чтеца, работники небольшой семейном фабрики путешествуют по страницам разных книг. Новоприбывший чтец останавливает свой выбор на романе «Анна Каренина», потому что Лев Толстой «понимает человечество как никакой другой писатель».

Постепенно роман начинает пробуждать работников фабрики, вытаскивает наружу их собственные тайные желания и страхи. Для Кончиты и Паломо это кризис в браке, измена, ревность и надежда на новую любовь. Для Чече — лишнее напоминание об ушедшей от него с предыдущим чтецом жене. Ожидаемо влюбляется в Хулиана мечтательница Марела, младшая дочь Сантьяго и Офелии, но не находит взаимности у красавца-чтеца.

Роман затронул и Сантьяго, владельца фабрики, погрязшего в долгах и борьбе с конкурентами. Роман подтолкнул его на создание нового сорта сигар под названием «Анна Каренина». Любопытно, что Сантьяго ассоциирует себя с Левиным, а фабрику — с фермой.

Помимо личной драмы героев, пьеса затрагивает тему традиций и их угасания. 1929 год — это время, когда на смену ручному труду приходит машинный. Уходит и обычай приглашать на фабрики чтецов, так как из-за работы механизмов становится не слышно их голоса. Монолог Хуана Хулиана об извечном возвращении к природе — лишнее тому подтверждение.

«Мы строим улицы и дома. Работаем по пять-шесть дней в неделю, цементируем себе дороги, уничтожая деревья и гнезда и райскую жизнь насекомых. И ради чего все это? По воскресеньям мы возвращаемся в парк, где еще можно отыскать зелень и цветущую природу»,— эти слова чтеца звучат актуально как никогда.

Из режиссерских задумок мы видим на сцене батут и экран, который позволяет перевести артиста из вертикальной плоскости, благодаря чему зритель может увидеть горизонтальные мизансцены крупным планом.

Сухую книжную фразу «занимаются любовь» режиссер, казалось бы, раскрыл со всех ракурсов. Такое решение оставляет противоречивое впечатление. Часть публики сошлась во мнении, что представленные любовные сцены были излишне откровенны и слегка затмили психологизм пьесы.

По признаниям самого режиссера, труднее всего ему было работать с персонажем Кончиты. Потому что там сложная психология семейные пары, с которой нужно было разбираться. Это и заметно, так как взаимоотношения этой пары так и остаются для нас загадкой. Кажется, герои сами до конца не разобрались, чего хотят на самом деле.

Сцены с народным празднованием, танцами и песнями подчеркивают южный тропический колорит пьесы. Стильные и лаконичные декорации не перегружают пространство, помогая зрителю сосредоточиться на содержании.

«Мне кажется, что мы поработали очень плодотворно. Мы трудились в любви», — заключил режиссер. Ну а судить, конечно, зрителю!

Дарья Вербицкая