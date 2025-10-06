«Россети Тюмень» подключили к сетям 49 станций сотовой связи в Тюменской области

С начала 2025 года в Тюменской области присоединили к электросетям 49 базовых станций сотовой связи, что позволило расширить зону уверенного приема сигнала. Благодаря работам, проведенным «Россети Тюмень», более 60 тысяч жителей 14 муниципальных округов получили высокоскоростной мобильный интернет.



Для организации бесперебойной работы телекоммуникационного оборудования «Россети Тюмень» выдали 563 кВт мощности от 38 центров питания. Энергетики построили 14 новых участков воздушных линий общей протяженностью более 1,1 км. Качество и объем передаваемой электроэнергии контролируют интеллектуальные приборы учета, которые передают данные дистанционно.

Техприсоединение к электросетям – один из основных видов деятельности системообразующего предприятия макрорегиона. «Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, улучшая качество жизни населения и помогая развивать промышленность Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

АО «Россети Тюмень»