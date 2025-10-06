Комитет ГД одобрил запрет на принудительные работы при социально значимых заболеваниях

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил к принятию в первом чтении законопроект, запрещающий назначать принудительные работы больным социально значимыми заболеваниями. К ним относят в том числе туберкулез, гепатит B и C, сахарный диабет, ВИЧ и психические расстройства.

Проект поправок в ч. 7 ст. 53.1 Уголовного кодекса внесли на рассмотрение в июне 2025 года группа депутатов КПРФ во главе с председателем думского комитета по защите семьи Ниной Останиной.

В пояснительной записке депутаты указывают, что поправки разработаны в связи с докладом омбудсмена Татьяны Москальковой за 2024 год. В нем, в частности, говорится о проблеме отсутствия в исправительных центрах своих больниц. Это приводит к тому, что осужденные, нуждающиеся в постоянном лечении, находятся в учреждениях здравоохранения и все это время не работают. В этом случае назначение исправительных работ «теряет смысл», но при этом увеличивает средства на расходы на содержание таких людей, говорится в записке.

Полина Мотызлевская