В Оренбурге суд рассмотрит дело об оказании интимных услуг под видом массажного салона

В Промышленный районный суд Оренбурга направлено уголовное дело в отношении восьми участников организованной преступной группы. Они обвиняются по ч. 3 ст. 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой» и ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По версии следствия, в декабре 2019 года обвиняемый арендовал помещение на ул. Литейной в Оренбурге и оборудовал его необходимым инвентарем и мебелью для занятия проституцией. Семь местных жительниц приняли предложение обвиняемого и стали участницами преступной группы. Они «выполняли обязанности администраторов и мастеров».

В здании оказывали услуги интимного характера «под видом оздоровительного массажа». Действующие «сотрудницы» вовлекали в занятие проституцией других девушек, которые откликались на объявление о наличии свободных вакансий администраторов СПА-салона.

Руфия Кутляева