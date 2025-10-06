Председатель «Единой России» и зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев посетит Северную Корею с визитом, сообщают пресс-служба «Единой России» и Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Годовщина основания партии отмечается 10 октября.

Председатель «Единой России» и зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев

«По приглашению Центрального Комитета Трудовой партии Кореи делегация российской политической партии "Единая Россия" во главе с председателем Дмитрием Медведевым посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию со дня основания Трудовой партии Кореи»,— говорится в сообщении ЦТАК.

15 августа Дмитрий Медведев поздравлял Ким Чен Ына с 80-й годовщиной освобождения Корейского полуострова «от японского колониального господства».

Анастасия Домбицкая