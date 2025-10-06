Шахта группы «Распадская» приостановила добычу угля после обрушения породы

Шахта «Ерунаковская-8», которая входит в ПАО «Распадская», приостановила добычу угля. В Министерстве угольной промышленности Кемеровской области сообщили «Интерфаксу», что сейчас шахту укрепляют и проводят расследование после обрушения горной породы.

Обрушение на шахте «Ерунаковская-8» в Новокузнецком муниципальном округе произошло 5 октября около 05:30 по местному времени. В пресс-службе управления МВД по Кемеровской области сообщили, что никто не пострадал, 151 рабочего вывели из шахты. В спасательных работах участвовали 23 специалиста МЧС России и 5 единиц техники.

ПАО «Распадская» — один из крупнейших в России экспортеров коксующегося угля. Предприятия находятся в Кемеровской области и Туве. Компания входит в структуру транснациональной горнодобывающей компании EVRAZ. В ПАО входят крупнейшая подземная шахта России «Распадская», шахты «Разрез Распадский», «Межегейуголь», «Есаульская», «Усковская» и другие.