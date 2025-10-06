В Госдуме предложили обеспечивать учителей бесплатным горячим питанием

В Госдуму внесли законопроект о праве учителей на бесплатное горячее питание не менее одного раза в день. Об этом сообщил в Telegram-канале первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Гусев.

Карточка законопроекта еще не отображена в думской базе. По словам господина Гусева, авторами поправок в закон «Об образовании» также стали глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, председатель комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ) и замглавы фракции СРЗП Елена Драпеко.

Согласно законопроекту, расходы на питание учителей будут финансироваться из федерального и региональных бюджетов, а организация питания возлагается на школы. По словам господина Гусева, принятие инициативы даст педагогам дополнительную социальную гарантию, повысит мотивацию и улучшит качество образовательного процесса. Кроме того, это повысит качество всего школьного питания, так как учителя смогут напрямую контролировать рацион и давать обратную связь, считают депутаты.

Полина Мотызлевская