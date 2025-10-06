Бассейн училища олимпийского резерва в Кисловодске достроят за 307 млн рублей

Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» объявила конкурс на завершение реконструкции плавательного бассейна Кисловодского государственного училища олимпийского резерва. Начальная цена контракта составляет 307 млн руб., финансирование будет вестись из федерального бюджета. Об этом сообщается на портале «Госзакупки».

Заявки на участие в торгах принимаются до 20 октября 2025 года, итоги определения подрядчика подведут 23 октября. Срок выполнения работ — 602 календарных дня. Предусмотрен аванс в размере 30% от стоимости контракта.

Участникам торгов необходимо предоставить обеспечение заявки на сумму 15,4 млн руб., размер гарантийных обязательств составит 6,1 млн руб.

Объект реконструкции представляет собой трехэтажное здание общей площадью 6 172 кв. м. Площадь застройки — 2 680 кв. м, общестроительный объем — 35 698 кубометров. Участок находится на территории площадью 4,9 га.

Подрядчику предстоит провести обследование здания и его элементов, выполнить диагностику внутренних инженерных систем и наружных сетей для выявления недостатков и составления дефектной ведомости. После этого необходимо завершить строительно-монтажные работы на объекте училища.

Перед началом работ компания должна осмотреть техническое состояние объекта на предмет выявления дефектов — сколов, деформаций, трещин. В случае обнаружения повреждений подрядчик обязан выполнить ремонтно-восстановительные работы.

В программу входят подготовительные мероприятия: восстановление временного ограждения стройплощадки, очистка территории от строительного мусора, обустройство бытового городка и складского хозяйства, установка пожарных и информационных щитов. Потребуется проложить временные коммуникации на период строительства — электроснабжение, связь, водоснабжение и канализацию.

Подрядчик должен установить видеокамеры для отслеживания хода работ через интернет и предоставить заказчику доступ к ним. Также необходимо оформить разрешение на производство земляных и строительно-монтажных работ — без него выполнение работ запрещается.

Инженерная подготовка территории включает расчистку и планировку, отвод поверхностных и грунтовых вод. На въезде установят щит со схемой движения по стройплощадке и знаки ограничения скорости.

Тат Гаспарян