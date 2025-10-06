Житель Дзержинска пойдет под суд по обвинению в попытке сожжения человека

В Дзержинске Нижегородской области местный житель предстанет перед судом по обвинению в попытке убийства человека путем поджога (ч.3 ст.30, п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда 6 октября.

По версии следствия, 14 апреля нетрезвый обвиняемый поссорился с потерпевшей из-за ее ревности. В ходе конфликта он облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег зажигалкой. Умысел на убийство не был доведен до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам: потерпевшей своевременно оказали медпомощь.

Галина Шамберина