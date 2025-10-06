Сергей Сеченов сохранит пост спикера томской гордумы

Фракция «Единой России» (ЕР) в гордуме Томска вновь выдвинет Сергея Сеченова на пост председателя. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Сеченов

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Сергей Сеченов

Напомним, восьмой созыв гордумы был избран в ходе голосования, состоявшегося 12-14 сентября. ЕР получила в муниципальном парламенте 31 место из 37, что делает итоги предстоящих выборов спикера очевидными. Сессия гордумы состоится 7 октября.

Ветеран СВО, единоросс Сергей Сеченов, впервые был избран депутатом гордумы на довыборах в одномандатном округе №11 (52,24% голосов), состоявшихся в сентябре 2024 года. В ноябре гордума избрала его председателем. На выборах в этом году господин Сеченов возглавлял партсписок кандидатов ЕР.

Валерий Лавский