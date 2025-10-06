В Казани пять домов, расположенные в Кировском и Московском районах, остаются без отопления. Их подключат в ближайшие один-два дня. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани пять домов остаются без отопления

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани пять домов остаются без отопления

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В этом году отопительный сезон в Казани начался 27 сентября — на восемь дней раньше, чем в прошлом году. В Казани тепло подано во все 876 учреждений социальной сферы — школы, детсады, больницы, а также в 6016 многоквартирных домов из 6021. В некоторых домах подачу тепла временно приостановили для устранения дефектов на сетях.

Все 126 районных котельных компании «Татэнерго», включая «Савино», «Азино» и «Горки», работают в прежнем режиме. Также запущены 58 ведомственных котельных.

Анна Кайдалова