«Между демократизацией и новой исламизацией»
В Сирии прошли первые выборы после падения Асада: реакция мировых СМИ
В Сирии состоялись первые парламентские выборы после прихода к власти президента Ахмеда Аш-Шараа. Это событие освещалось как региональными, так и международными медиа. Все наблюдатели отмечают, что предложенная властями система не гарантирует многим общинам представительства в новом парламенте. Оценки же этого разнятся. Кто-то выражает осторожный оптимизм, кто-то ставит крест на надеждах сирийцев прийти к демократии.
Голосование на выборах в Алеппо
Фото: Mahmoud Hassano / Reuters
CNN (Атланта, США)
Сирия провела первые выборы с момента падения режима Асада
Исключение из этого процесса регионов, где проживают курды и друзы, и отсутствие квот для религиозных и этнических меньшинств вызывает вопросы о том, насколько представлены будут в новом парламенты интересы… населения Сирии. Этот вопрос становится еще более важным после всплеска… межконфессиональных столкновений, в которых погибли сотни мирных представителей сирийских сообществ алавитов и друзов. Как говорят, многие из них погибли от рук боевиков, связанных с проправительственными силами.
«Аль-Джазира» (Доха, Катар)
Сирия подсчитывает голоса после непрямых выборов в первый парламент после Асада
Критики считают, что эта система продвигает людей с хорошими связями и, скорее всего, содействует концентрации власти в руках новых правителей Сирии, а не прокладывает путь для настоящих демократических перемен… Голосование на выборах в новый парламент проводилось в рамках гибридной модели — что-то среднее между отбором и выбором. Несмотря на… недостатки воскресных выборов, они — важный шаг для сирийцев на пути к получению представительства в органе, который может начать решать многочисленные и значительные проблемы страны.
The Jerusalem Post (Иерусалим, Израиль)
Сирия идет вперед с первыми выборами после Асада
Сирия проводит свои первые парламентские выборы с момента падения режима Асада в декабре 2024 года. Это важный шаг для Дамаска. Но есть немало сложностей. Новое переходное правительство не контролирует всю территорию Сирии, а это означает, что проводить выборы в отдельных районах очень трудно. И тогда район Эс-Сувейда, где проживают друзы, а также населенные курдами регионы на востоке Сирии останутся без избранных представителей.
Borna News (Тегеран, Иран)
Сирия проводит выборы в условиях повышенных мер безопасности
Выборы, проходящие после прихода к власти нового правящего режима, называют копией систем некоторых арабских государств. Они проводятся под знаменем демократии, но без реального представительства сирийского народа в парламенте.
Этот процесс также характеризуется широкими ограничениями на выдвижение кандидатов и проходит в условиях жестких мер безопасности, давления на СМИ и общественность для обеспечения победы определенных политических групп. Кроме того, были введены необычные правила, регулирующие избирательный процесс, что еще больше ставит под сомнение его прозрачность и легитимность.
Frankfurter Rundschau (Франкфурт, Германия)
Сирия перед судьбоносными выборами: стресс-тест для нового правительства
Но в то время как международные наблюдатели называют это событие историческим шагом, насилие, убийства и глубокое недоверие омрачают это новое начало. И выборы, таким образом, становятся стресс-тестом для хрупкой переходной системы, и их исход колеблется между демократизацией и новой исламизацией.
С точки зрения Запада, это голосование нельзя назвать свободным, но оно воспринимается как важный этап и подчеркивает вырисовывающийся контраст между надеждами на демократию и угрозой исламизма. Ключевой вопрос этих выборов: находится ли Сирия у порога демократического пробуждения или погружается в новую эпоху авторитаризма?