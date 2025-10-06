«Между демократизацией и новой исламизацией»

В Сирии состоялись первые парламентские выборы после прихода к власти президента Ахмеда Аш-Шараа. Это событие освещалось как региональными, так и международными медиа. Все наблюдатели отмечают, что предложенная властями система не гарантирует многим общинам представительства в новом парламенте. Оценки же этого разнятся. Кто-то выражает осторожный оптимизм, кто-то ставит крест на надеждах сирийцев прийти к демократии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голосование на выборах в Алеппо

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters Голосование на выборах в Алеппо

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Сирия провела первые выборы с момента падения режима Асада

Исключение из этого процесса регионов, где проживают курды и друзы, и отсутствие квот для религиозных и этнических меньшинств вызывает вопросы о том, насколько представлены будут в новом парламенты интересы… населения Сирии. Этот вопрос становится еще более важным после всплеска… межконфессиональных столкновений, в которых погибли сотни мирных представителей сирийских сообществ алавитов и друзов. Как говорят, многие из них погибли от рук боевиков, связанных с проправительственными силами.

Сирия подсчитывает голоса после непрямых выборов в первый парламент после Асада

Критики считают, что эта система продвигает людей с хорошими связями и, скорее всего, содействует концентрации власти в руках новых правителей Сирии, а не прокладывает путь для настоящих демократических перемен… Голосование на выборах в новый парламент проводилось в рамках гибридной модели — что-то среднее между отбором и выбором. Несмотря на… недостатки воскресных выборов, они — важный шаг для сирийцев на пути к получению представительства в органе, который может начать решать многочисленные и значительные проблемы страны.

Сирия идет вперед с первыми выборами после Асада

Сирия проводит свои первые парламентские выборы с момента падения режима Асада в декабре 2024 года. Это важный шаг для Дамаска. Но есть немало сложностей. Новое переходное правительство не контролирует всю территорию Сирии, а это означает, что проводить выборы в отдельных районах очень трудно. И тогда район Эс-Сувейда, где проживают друзы, а также населенные курдами регионы на востоке Сирии останутся без избранных представителей.

Сирия проводит выборы в условиях повышенных мер безопасности

Выборы, проходящие после прихода к власти нового правящего режима, называют копией систем некоторых арабских государств. Они проводятся под знаменем демократии, но без реального представительства сирийского народа в парламенте.

Этот процесс также характеризуется широкими ограничениями на выдвижение кандидатов и проходит в условиях жестких мер безопасности, давления на СМИ и общественность для обеспечения победы определенных политических групп. Кроме того, были введены необычные правила, регулирующие избирательный процесс, что еще больше ставит под сомнение его прозрачность и легитимность.

Сирия перед судьбоносными выборами: стресс-тест для нового правительства

Но в то время как международные наблюдатели называют это событие историческим шагом, насилие, убийства и глубокое недоверие омрачают это новое начало. И выборы, таким образом, становятся стресс-тестом для хрупкой переходной системы, и их исход колеблется между демократизацией и новой исламизацией.

С точки зрения Запада, это голосование нельзя назвать свободным, но оно воспринимается как важный этап и подчеркивает вырисовывающийся контраст между надеждами на демократию и угрозой исламизма. Ключевой вопрос этих выборов: находится ли Сирия у порога демократического пробуждения или погружается в новую эпоху авторитаризма?

Подготовила Алена Миклашевская