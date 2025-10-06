Маркетплейсы запаздывают с доставкой

Клиенты маркетплейсов вновь массово сообщают о значительных задержках заказов, жалобы совпали с началом активного делового сезона. Об этом, например, в социальных сетях пишут покупатели товаров с Wildberries. По данным “Ъ FM”, к сбоям приводят перегруженные склады маркетплейса и нехватка персонала. В самой компании эту информацию опровергли. Подробности — у Леонида Пастернака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Wildberries закрыл статистику по продажам для внешних сервисов, и теперь селлерам сложнее анализировать рынок и динамику конкурентов. Но это не единственная проблема. Продавцы и клиенты вновь жалуются на сбои в работе логистики. Ранее “Ъ FM” уже сообщал о похожих сложностях, но тогда проблемы касались в основном Ozon. Тогда компания официально опровергла слухи о хаосе на складах, а затем информация от рабочих и селлеров стала подтверждаться.

Задержки посылок на маркетплейсах негативно сказываются на продавцах, рассказал основатель сети музыкальных магазинов SKIFMUSIC Борис Колесников: «Ситуация с отгрузками на Wildberries желает лучшего, очень часто переносятся сроки, и клиенты не получают заказы вовремя. Хотя продавцы, и мы в том числе, отправляем все товары строго в указанные маркетплейсом сроки. Массовые задержки часто приводят к отменам заказов, продавцы теряют время, деньги, иногда даже товары, и никакой реакции от площадки, к сожалению, на эту информацию нет».

В разгар высокого сезона на маркетплейсе растет число заказов. Чтобы с ним справиться, на многих складах и в пунктах выдачи для сотрудников ввели повышенные тарифы и бонусные программы, рассказал представитель РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) Дмитрий Борщевский: «Информация о якобы завалах на складах и нехватке исполнителей на логистических объектах компании не соответствуют действительности и противоречит имеющимся данным.

Исполнители имеют возможность свободно переходить между разными логистическими объектами и самостоятельно выбирать наиболее удобные для себя комплексы. Все указанные меры способствуют привлечению дополнительных занятых для выполнения задач на всех участках и этапах логистического процесса от сортировки до раскладки. А это обеспечивает своевременный прием, сортировку и отгрузку товаров до клиента. При этом компания сфокусирована на наращивании складских площадей, и как следствие, постоянном привлечении занятых на объекты».

Проблемы с логистикой затрагивают не только покупателей Wildberries и Ozon. Например, в августе случались крупные сбои в работе СДЭК. При этом московские клиенты этой платформы до сих пор жалуются на проблемы. Приложение дает возможность отследить посылку, но не генерирует код для ее получения. По словам аналитика Data Insight Сергея Семко, основная проблема маркетплейсов — кадровый голод: «Сложности с доставкой как частью логистики возникают практически каждый год. Есть целый комплекс причин. Сентябрь и октябрь — высокий сезон, растут продажи.

Конечно, есть и недостаток складов. Другой проблемой можно назвать в первую очередь кадровую. Есть большие ограничения в части занятости мигрантов. Сотрудники работают сменами свободно, когда могут в основном. Схема не всегда пластична к тому, насколько люди готовы идти и отработать смену в том или ином населенном пункте, где есть склады».

Ранее предприниматели жаловались в Федеральную антимонопольную службу на Wildberries и Ozon из-за новых невыгодных условий по ценам, возвратам и хранению товаров. По требованию ФАС, маркетплейсы обязаны пересмотреть свои правила в интересах малого бизнеса. Компании уже заявили, что откорректируют нововведения.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ангелина Зотина, Леонид Пастернак