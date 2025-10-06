КЭАЗ представил электротехнические решения для судостроительной отрасли

Проект Курского электроаппаратного завода (КЭАЗ) «Автоматические выключатели OptiMat D для обеспечения безопасности энергоустановок судов» стал победителем в номинации «Инновационное решение» на конкурсе «Морской Олимп», проведенном в рамках 18-й международной выставки по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА-2025». В целях демонстрации преимуществ Optimat D ведущий инженер технической поддержки КЭАЗ Андрей Шевелёв выступил с подробной презентацией в формате питч-сессии.



Фото: КЭАЗ

Национальная отраслевая премия «Морской Олимп» учреждена в 2025 году компаниями «Российский морской регистр судоходства» и «Нева-Интернэшнл» при поддержке Минтранса России, Минпромторга России, Российской палаты судоходства и Торгово-промышленной палаты России.

На конкурс поступило 111 проектов от ведущих компаний и научных организаций страны. Победителей определял экспертный совет под руководством замминистра транспорта России Александра Пошивая. В открытом онлайн-голосовании приняли участие более 1700 человек.

В этом году участие КЭАЗ в международной выставке «НЕВА-2025» было особенно масштабным. Компания представила стенд с демонстрацией электротехнических решений для судостроительной отрасли с сертификатами РС и РКО, а на экспозиции Центра импортозамещения и локализации в судостроении — локализованное оборудование, заместившее продукцию ушедших западных компаний.

Спикеры компании выступили на сессиях деловой программы, в фокусе которой были вопросы технологического суверенитета, импортозамещения, модернизации судостроительных предприятий, обновления промыслового флота, цифровизации и автономного судоходства, кадрового потенциала и международного сотрудничества.

По приглашению компании «Русский Свет» представители КЭАЗ на панельной сессии «Электротехнические решения для судостроения и портового строительства» подробно рассказали о линейке отечественного оборудования с локализацией до 96%. Вместе с экспертами отрасли обсудили вопросы технической эксплуатации и планового ремонта энергетического оборудования на предприятиях морской отрасли.

Руководитель дивизиона «Транспорт, Энергетика и Строительство» Дмитрий Бубнов представил доклад на сессии «Эволюция материалов и технологий в российском судостроении: тенденции и практика», поделившись внедрением российских разработок в проекты создания гражданских судов и инфраструктуры судостроения.

Конференция стала площадкой и для общения со стратегическими партнёрами. Сотрудники КЭАЗ приняли участие в мероприятиях под эгидой АО «ОСК», провели ряд встреч с проектировщиками, заказчиками и сборщиками щитового оборудования, договорились о расширении контактов с промышленными предприятиями.

В частности, подписано соглашение о партнёрстве Электротехнического кластера Курской области, куда входит КЭАЗ, с Российским морским регистром судоходства. Совместная работа будет включать разработку новых технологий для судостроения, развитие отечественной инженерной школы и организацию научных исследований в интересах отрасли.

