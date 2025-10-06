Жители Прикамья продолжают пользоваться телефонами нулевых годов

Жители Пермского края продолжают пользоваться культовыми телефонами нулевых годов, сообщает пресс-служба «Мегафона». При этом аналитики отмечают, что процесс перехода на смартфоны с 4G идет планомерно и за год владельцев ретромоделей стало на 18% меньше. В качестве основного средства связи старые модели телефонов чаще используют мужчины – почти в два раза больше, чем женщины. В Пермском крае по использованию старых моделей телефонов лидирует аудитория 35–44 лет (28% от общего числа владельцев), на втором месте абоненты 65+ (27%), а замыкают тройку пользователи 45–54 лет (22%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В топ-5 самых популярных раритетных устройств в крае вошли Nokia 6300 (2007 года выпуска), Nokia 1100 (2003 года), Nokia 3310 (2000 года), Apple iPhone 3G (2008 года) и Nokia 8800 (2005 года).

«Мы уважаем выбор каждого абонента и обеспечиваем качественное покрытие сети как для владельцев ретрогаджетов, так и для тех, кто ценит скорость передачи информации и не представляет свою жизнь без онлайн-сервисов», — отметил директор «Мегафона» в Пермском крае Андрей Шмалев. С начала года покрытие сети и скорости интернета выросли в Перми, Березниках, Краснокамске, Красновишерске, Соликамске, Чайковском, Чердыни, а также в небольших населенных пунктах.