Самым большим спросом в Челябинске пользуются франшизы в торговле и общепите

В третьем квартале 2025 года в Челябинске среди франшиз наибольшая доля спроса (22%) пришлась на бизнесы в сфере торговли. На втором месте — предложения об открытии заведений общепита (17%), на третьем — салоны красоты и оздоровительные центры (11%). Также в топ-5 — франшизы в сферах автобизнеса (11%) и услуг (10%), сообщает «Авито Бизнес 360».

Спрос на франшизы в третьем квартале в сравнении с предыдущим вырос на 5%. В частности, растет интерес к бизнесу в сфере строительства, где средний размер паушального взноса в июле-сентябре составил 550 тыс. руб. Кроме того, популярностью пользуются франшизы в сфере красоты и здоровья со средним взносом в 600 тыс. руб.

Что касается предложений, их количество за квартал значительнее всего выросло в сфере туризма — на 67%. Средний размер паушального взноса — 500 тыс. руб. Также сохраняется тренд на франшизы в сфере строительства (+10%). При этом в структуре предложения на первом месте сфера торговли (27%). Второе место — у сферы услуг с долей 24%. На общепит пришлось 15%, развлечения — 7%, строительство — 7%.

В готовом бизнесе по объему спроса лидирует предпринимательство в сфере торговли со средней долей в 20%. Далее следует IT-бизнес — проекты по разработке искусственного интеллекта, онлайн-платформы и решения (16%). На третьем месте — общепит (13%). Лидерами по популярности у предпринимателей также стали пункты выдачи заказов (13%) и заведения в сфере красоты и здоровья (10%). Больше всего предложений пришлось на бизнес в сфере торговли (28%). Далее идут производство (13%), заведения общепита (12%), IT-компании (9%) и услуги (9%).

Виталина Ярховска