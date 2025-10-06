Шатдаун раскалывает демократов

Нынешний шатдаун — приостановка работы части правительства из-за отсутствия бюджета — стал не просто бюджетным кризисом, а битвой за будущее Демократической партии. В ней столкнулись старый прагматизм и новое, идеологически заряженное левое крыло. Политическая бескомпромиссность левых, символом которой стала конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес, обеспечивает мобилизацию сторонников партии, но раздражает центристский электорат — и это уменьшает шансы на общенациональную победу демократов на следующих выборах. Рассказывает корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aaron Schwartz / Reuters Фото: Aaron Schwartz / Reuters

На минувших выходных в Сенате США провалились очередные попытки восстановить работу федерального правительства через голосование за временную бюджетную резолюцию. Принятие «очищенного» от спорных моментов документа дало бы сторонам время на дальнейшие переговоры, но демократы выступили против такого сценария.

В центре конфликта — запланированные республиканцами сокращения расходов на медицинские программы (в первую очередь Medicaid). Такие шаги прописаны в недавнем программном для президента США Дональда Трампа законе о налогах и расходах (часто его называют «Большой красивый билль»). Эти сокращения в первую очередь касаются прав на получение медпомощи мигрантами.

Демократы считают это ударом по легальным мигрантам с минимальными доходами и малоимущим семьям. Республиканцы парируют: многие из этих мигрантов попали в страну еще при предыдущем президенте Джо Байдене без должных на то оснований и на медпомощь рассчитывать не могут.

Дональд Трамп решил потроллить демократов и опубликовал сгенерированные ИИ видео, на которых лидер Демпартии в Палате представителей Хаким Джеффрис стоит в сомбреро. Президент намекал на то, что тот защищает мексиканских мигрантов, а не американцев. В ответ парламентарий обвинил Трампа в расизме.

Администрация также пообещала максимально усилить «боль» Демпартии от шатдауна: подготовить план увольнения большого числа госслужащих и отменить миллиарды долларов утвержденного финансирования на проекты в штатах, где губернаторами и сенаторами являются демократы.

На текущий момент стороны фактически уперлись в стену, и компромисса на горизонте не видно.

Возмущение республиканцев подкрепляется тем, что демократы идут на принцип, отказываясь от принятия даже не самого бюджета, а временной резолюции. И это притом что во время президентства Байдена лидер демократов в Сенате Чак Шумер 13 раз голосовал за аналогичные документы.

Однако весной 2025 года 14-й случай такого голосования спровоцировал резкую критику среди ряда членов партии. Главной оппоненткой влиятельного демократа стала конгрессвумен от Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес. Она назвала этот шаг «огромной ошибкой», которая заставила ее испытать «ощущение глубокого предательства».

Госпожа Окасио-Кортес в телеэфирах обвиняла Чака Шумера в том, что он «жертвует позицией демократов» ради мнимого компромисса. Такая ее активная позиция нашла отклик у рядовых демократов. Многие заговорили о том, что конгрессвумен, которая, как и господин Шумер, представляет Нью-Йорк (только в нижней палате), может составить ему конкуренцию на выборах в 2028 году и вырвать лидерство в Сенате. Другие и вовсе считают, что госпожа Окасио-Кортес метит в президенты.

Мнение о том, что именно под ее влиянием господин Шумер сейчас остановил правительство, широко распространено среди республиканцев. Среди них, например, вице-президент Джей Ди Вэнс, спикер Палаты представителей Майк Джонсон и сенатор Роджер Маршалл, который даже предложил назвать нынешний шатдаун в честь конгрессвумен. Сторонники демократки видят в этом принципиальность, критики — опасную неспособность к компромиссу.

В 2025 году влияние Окасио-Кортес в Палате представителей достигло такого уровня, что аналитики стали называть ее одним из главных архитекторов стратегии Демпартии.

Она одна из самых заметных фигур левого крыла, участник неформальной группы молодых прогрессистских конгрессвумен, известной как The Squad («Отряд»). Этот альянс стал символом нового поколения левых политиков, критически настроенных по отношению к партийным элитам.

Не стесняясь публично критиковать демократический истеблишмент, Окасио-Кортес начинает формировать вокруг себя новую элиту левых политиков. Например, она весьма близка к Зохрану Мамдани — кандидату от Демократической партии на пост мэра Нью-Йорка, который открыто проповедует социалистические идеи. Он побил рекорды по сбору средств от доноров и получил поддержку от губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул, что тоже во многом уникально, но объяснимо: это свидетельствует о растущем принятии идей, ранее считавшихся маргинальными, в частности, социализма.

Ведущие букмекеры Kalshi и Polymarket ставят госпожу Окасио-Кортес третьей в гонке за кресло президента, которая завершится выборами 7 ноября 2028 года. Правда, она почти в три раза отстает от губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома — демократа-прагматика. На первом месте с примерно 40% — вице-президент Джей Ди Вэнс.

Шансы же на то, что конгрессвумен решит баллотироваться в Сенат, еще выше. Проведенный The Data for Progress опрос показал, что более половины избирателей Нью-Йорка готовы проголосовать именно за нее, Чак Шумер отстает на 19 процентных пунктов. Таким образом, не считаться с мнением Окасио-Кортес Чак Шумер не может.

Любопытно, что социологические исследования показывают: среди демократов популярность социалистических идей растет, а вот на уровне всей американской нации к ним остается явно негативное отношение. Эта асимметрия — фундаментальная проблема для демократов: программа, которая мобилизует их активистов и левых избирателей, парализует попытки привлечь независимый электорат и, как следствие, победить на выборах.

В политике действует следующая логика: если победа на выборах невозможна, методы отстаивания своей правоты становятся все более жесткими, и бойкот временной резолюции по бюджету — очередное тому подтверждение. Когда в политическом диалоге возникает вакуум, это место занимают протесты, которые грозят перерасти в поистине радикальные действия. Попытка покушения на Дональда Трампа, убийство активиста Чарли Кирка и вооруженное нападение на службу иммиграционного контроля в Техасе должны стать для демократов тревожными сигналами к действию. То есть к адаптации стратегии и компромиссам по всем фронтам, включая и внутрипартийный.

Екатерина Мур