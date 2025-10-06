Мэр Ижевска Дмитрий Чистяков на 12-м месте в топе глав столиц в ПФО в сентябре

Мэр Ижевска Дмитрий Чистяков занял 12-е место в рейтинге глав столиц регионов ПФО по итогам сентября от «Медиалогии». Положение градоначальника столицы Удмуртии относительно августа не изменилось. Его медиаиндекс составил 1,27 тыс. поинтов. Председатель местной гордумы Фарит Губаев занял в топе предпоследнее, 26-е место с медиаиндексом 41,9 поинта.

Первая тройка рейтинга за месяц не изменилась. В нее вошли глава Казани Ильсур Метшин, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и глава Самары Иван Носков с показателями 20,4; 12,6; 10,1 тыс. поинтов соответственно. Рейтинг «Медиалогии» основан на базе СМИ из более чем 105 тыс. источников.