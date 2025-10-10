Когда бизнес — это только личное

Семейное предпринимательство – это не просто бизнес-модель, а особая социально-экономическая формация, в которой переплетаются доверие, преемственность поколений, общие ценности и ориентация на перспективу. В России, с ее богатыми купеческими и ремесленными традициями, этот сектор переживает настоящее возрождение, получая поддержку на разных уровнях власти.

Тимур Хакимов, президент ТПП РБ, депутат Курултая — Госсобрания РБ



Масштабы и значимость явления

С давних времен семья была главной экономической ячейкой. Целые корпорации вырастали из семейных предприятий, например, Robert Bosch GmbH (Германия), Ford Motor Company, Walmart (США), IKEA (Швеция), модный дом Salvatore Ferragamo (Италия). На сегодня по миру две трети компаний малого и среднего бизнеса являются семейными предприятиями: в Финляндии их доля составляет 95%, в Германии — 90%, во Франции — 80%, в Великобритании и Швеции — более 50%. Они создают до 50% рабочих мест для наемных сотрудников. А вообще существует свыше 5,5 тыс. семейных компаний с более чем 200-летней историей.

В России точной статистики по этой категории бизнесов пока нет. Но в целом, по данным Единого реестра субъектов МСП ФНС, на конец 2024 года в стране было зарегистрировано 6,56 млн компаний. И по экспертным оценкам, свыше 70% из них носят семейный характер.

Семейный бизнес — крепкий средний класс

Сегодня важность этого сектора в России переосмысляется заново. Семейный бизнес видится как один из гибких и устойчивых факторов экономического роста. Именно он исторически формирует средний класс, который заинтересован в стабильном и долгосрочном социально-экономическом развитии страны.

Весомый вклад в повышение его престижности вносит Торгово-промышленная палата РФ. Уже несколько лет ТПП как главный лоббист интересов бизнеса ведет работу по принятию федерального закона, который бы закрепил правовой статус таких предприятий и дал возможность оказывать адресную поддержку. В 2021 году Палата запустила пилотный проект «100 семейных компаний под патронатом президента ТПП РФ». Сегодня он объединяет свыше 600 участников и называется «Семейные компании России». Кроме того, на протяжении шести лет под эгидой Палаты проходит Всероссийский форум семейного предпринимательства «Успешная семья — успешная Россия!».

Активную позицию ТПП РФ поддерживают и региональные палаты. Так, уже 22 региона, включая Башкирию, закрепили на своем уровне законодательный статус семейных компаний.

Башкирия — в авангарде

В 2021 году при ТПП РБ открыли «Центр семейного предпринимательства». Среди ключевых функций сопровождение по вопросам регистрации, налогообложения и правового регулирования; координация взаимодействия между органами власти для защиты интересов семейных предприятий и устранения административных барьеров; мониторинг и обобщение практик развития семейного предпринимательства для формирования предложений по совершенствованию законодательной базы.

Законопроект «О развитии семейных предприятий» приняли в феврале 2023 года, его инициатором выступил лично президент ТПП РБ, депутат Курултая — Госсобрания РБ Тимур Хакимов.

— Семейные предприятия, локальные и менее зависимые от глобальных цепочек, идеально подходят на роль одной из опор новой экономической модели. Мы видим в семейном бизнесе инструмент для достижения стратегических целей: повышения экономической устойчивости, развитие регионов, пополнение налоговой базы; а также для решения глубоких социальных задач: стимулирование занятости, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, улучшение демографии, трудоустройство и поддержка старшего поколения. Мы уверены, что семейный бизнес станет «точкой роста» для нашего региона, — подчеркивает Тимур Хакимов.

Сами компании хотят, чтобы их вклад в экономику и социальную стабильность был официально признан и на общегосударственном уровне. Это вопрос не столько финансов, сколько статуса, который также облегчает ведение дел.

Мы собрали основателей нескольких семейных предприятий, которые поделились своими историями и чаяниями.

Производственное предприятие «ЕВНАТ», основатели — супруги Екатерина и Николай Тузовские (г. Уфа)

Рассказывает Екатерина.

— Компанию открыли в 2010 году. В качестве названия сделали аббревиатуру из своих инициалов. Изначально занимались поставками оборудования на промышленные предприятия России. Общаясь с клиентами из неф-тяной отрасли, мы обнаружили, что у всех одна и та же проблема — образование осадка в резервуарах с нефтью и нефтепродуктами. Мы увидели в этом возможность роста. Провели научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), по итогам которых создали в 2015 году устройства перемешивающие струйные УПС-ЕВНАТ для резервуаров с нефтью, нефтепродуктами, растительными маслами.

Это стало по-настоящему инновационным изобретением, которое отличает высокая эффективность, надежность и безопасность в эксплуатации. В 2016 году вышли в серийное производство. Еще одной нашей разработкой является смеситель статического типа СМ-Е для перемешивания и гомогенизации жидких и газообразных сред на линии трубопровода. Также мы предоставляем услуги по цифровому моделированию технологических процессов с целью повышения их эффективности.

На сегодня товарный знак «ЕВНАТ» зарегистрирован в 30 странах мира. Наше оборудование работает на предприятиях России, Беларуси, Казахстана, Латвии, Германии. Мы являемся обладателями семи патентов на изобретения, в том числе трех евразийских. Таким образом, созданное с нуля небольшое семейное предприятие за 15 лет нам удалось превратить в компанию международного уровня с представительствами в других странах. Сейчас мы строим современный центр инноваций «ЕВНАТ» — площадку для создания современных технологических решений, которые не только улучшат производство, но и будут способствовать развитию региона, создавая новые рабочие места и привлекая инвестиции в Иглинский район.

Семейный бизнес — это не только прибыль, но и преемственность традиций, ценности и ответственность перед будущими поколениями. Оценивая наш бизнес с точки зрения долгосрочных перспектив, мы видим его именно как наследие и возможность оставить след в истории. Для нас

«ЕВНАТ» — это воплощение наших ценностей, инженерной мысли и упорства, наш главный вклад в развитие промышленности и сохранение ресурсов.

Иглинский район, с. Иглино, ул. Горького, д. 12/1, этаж 3, +7 (347) 299-33-83,

Производственная компания «ВиЦыАн», основатели — супруги Яна и Виталий Цыганковы (г. Уфа)

Рассказывает Яна.

— Мы основали свою компанию в 2002 году. На предприятии разрабатываются и производятся изделия медицинского назначения: средства ортопедии, реабилитации, противопролежневые матрасы и подушки, средства по уходу за пациентами или близкими людьми, попавшими в тяжелую ситуацию по здоровью.

Сердцем проекта является внедрение инновационных технологий в конструирование и изготовление матрасов и подушек. Речь идет об использовании современных материалов с уникальными свойствами — например, вязкоупругого пенополиуретана с эффектом памяти, гелевых наполнителей, микроволокон и воздухопроницаемых тканей. Эти материалы обеспечивают оптимальное распределение давления, снижение трения и улучшение микроциркуляции крови в тканях, что значительно снижает риск образования пролежней.

Наша миссия — создавать комфортные условия для пациента, облегчить работу медицинскому персоналу и людям, ухаживающим за больными близкими. Наши противопролежневые матрасы — это не просто медицинское оборудование, это средство уменьшения страданий, повышения комфорта и улучшения качества жизни тех, кто вынужден долгое время находится в лежачем положении.

Мы сами столкнулись с этой проблемой у близкого человека и поняли, насколько важно иметь доступ к качественным средствам профилактики и лечения. Поэтому выбор пал на социальное предпринимательство — в соответствии с нашим личным убеждением в необходимости приносить ощутимую пользу обществу. Обладая опытом и знаниями, мы создали продукт, который действительно помогает людям.

Семейный бизнес — это не просто способ заработка, мы живем этим. Это очень важно — работать над общей целью, передавать свои ценности следующим поколениям, разделять трудности и вместе праздновать успехи. Супруг отвечает за стратегическое планирование и производственные процессы, я — за финансовые вопросы, бизнес-процессы, старший сын также задействован на производстве, дочь занимается маркетингом, сайтом, дизайном.

И даже самая младшая, ей 10 лет, участвует в выставках, раздает листовки. Работа вместе позволяет понять друг друга и укрепить связь поколений, создать действительно устойчивый, успешный бизнес.

г. Уфа, ул. Флотская, д. 34А, +7 (347) 295-91-03,

«Ишимбайский машиностроительный завод», собственник — Игорь Данилин (г. Ишимбай)

История завода начинается в Республике Азербайджан, в городе Баку, в 1901 году. В начале Великой Отечественной войны завод был эвакуирован в Ишимбай и успешно функционировал до 2014 года. Затем предприятие было объявлено банкротом. Часть оборудования продали, часть ушла на металлолом, основной массив зданий превратился в руины.

В 2020 году я, будучи предпринимателем, решил реанимировать завод. Было создано ООО «ИМЗ», которое выкупило в собственность уцелевшее здание сборочного цеха завода общей площадью 11 тыс. кв. м. Так началась новая история предприятия. Сегодня завод ООО «Ишимбайский машиностроительный завод» специализируется на разработке, проектировании и доведении НИОКР до серийного производства и промышленного применения новейшего оборудования по разным направлениям, в частности, нефтепогружного и нефтепромыслового оборудования, машиностроения, роботохники, медицинских изделий; имеются современные станки с ЧПУ (лазерная сварка, трубогиб, плазма, токарные, фрезерные и т.д.).

Я давно занимаюсь бизнесом, в 2005 году основал предприятие нефтедобывающей отрасли ООО ИПФ «Нефтехимтехнологии», которое специализируется на разработке и производстве собственной линейки нефтепромысловых химических реагентов для нефтяной и газовой промышленности. Недавно создали ООО «Югорский машиностроительный завод», которое стало резидентом индустриального парка в Когалыме. Этот завод является официальным дилером «ИМЗ». Планируем и дальше развиваться в Ханты-Мансийском АО, увеличивать производственные мощности.

Я сам родом из Ишимбая, и «ИМЗ», действительно, в свое время славился на всю страну. Обидно было, что такое мощное производство разорили. И я как патриот своей малой родины решил его возродить, как только появились такие возможности. И сегодня я считаю его нашим семейным делом: здесь трудится моя жена Татьяна — экономистом, а возглавляет завод мой сын Кирилл.

Предприниматель — это человек, который всегда занимает проактивную позицию, всегда стремится сделать жизнь лучше, причем не только свою, сделать мир вокруг себя лучше. А когда речь идет о семейном деле — это всегда забота о будущих поколениях, это возможность оставить весомый след в истории не только своей семьи, но и города, страны, где живет ваша семья.

г. Ишимбай, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2, +7 (34794) 7-70-60,

Ювелирная компания «Сто Карат», основатели — супруги Татьяна и Игорь Демшины (г. Бирск)

Начали с открытия в 1995 году бутика «Ювелирные изделия». Но хотелось большего, и благодаря упорному труду, активной жизненной позиции и предпринимательской инициативе основали собственное ювелирное производство, купив завод.

С 2010 года ювелирный завод «Сто Карат» создает украшения из золота и серебра, в том числе мусульманскую линейку «Шукран», сувенирную продукцию, занимается ремонтом изделий, изготовлением индивидуальных и корпоративных заказов. На сегодня мы производим более 2 тыс. моделей, которые реализуем через собственный фирменный магазин «Сто Карат» в Бирске и интернет-магазин, осуществляем оптовые поставки. Большой популярностью среди туристов пользуются наши сувениры и украшения. Уже более 1 тыс. изделий приобрели гости из США, Турции, Китая, Германии. В августе этого года наша компания отметила 30-летний юбилей.

За эти годы наше производство отмечено множеством наград, из последних — почетная грамота министерства предпринимательства и туризма РБ за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие предпринимательства региона.

Мы не только развиваем свое дело, но и ведем активную социальную политику. С 2020 года регулярно проводим на предприятии экскурсии для школьников. В этом нам помогают наши сыновья Матвей и Иван, которые тоже занимают проактивную позицию. Например, Иван в этом году прошел конкурсный отбор и участвует в проекте для детей семейных компаний ТПП РФ «Надежды бизнеса». Кроме того, развиваем проекты «Счастливая семья и успешный бизнес», «Бизнес-наставничество», а также «Акулы успеха» для школьников, в том числе из детских домов.

Мы стремимся быть примером для подрастающего поколения, и не только для своих детей. Наша цель — показать, что счастливая семья и успешный бизнес — это возможность найти любимое дело и реализовать свои мечты, делая тем самым лучше мир вокруг себя.

г. Бирск, ул. Мира, д. 26А, +7 (347) 843-47-69,

Радиовещательная компания «Арт Проект», основатели — супруги Рустем и Вилена Шакировы (г. Дюртюли)

Рассказывает Рустем.

— Свое дело мы открыли в 2007 году. Изначально издавали местную газету, затем около 15 лет назад решили, что печатные издания рано или поздно сойдут на нет и переориентировались на радиовещание.

«Арт Проект» имеет лицензионное соглашение на радиовещание двух федеральных станций «Ретро FM» и «Авторадио» на аудиторию шести районов северо-запада республики: Дюртюлинский, Илишевский, Кушнаренковский, Бирский, Краснокамский, частично Чекмагушевский. Согласно договору, в эфирной сетке радиостанции местный контент занимает 6 часов.

В компании работает моя мама, филолог по образованию, которая отвечает за контент; дочь работает с рекламодателями; супруга занимается операционной деятельностью. Помимо этого, в последние пару лет компания развивает наружную рекламу, установив пять светодиодных экранов по Дюртюлям.

В планах расширять оба направления бизнеса: открыть еще одну радиостанцию на национальных языках, а также увеличить число рекламных носителей. Наша компания ведет активную социальную жизнь. Мы являемся постоянным членом Всероссийского семейного совета, входим в реестр социального бизнеса РФ, в августе вошли в реестр креативных индустрий РБ, я сам — федеральный лектор Всероссийского общества «Знание».

Без малого и среднего бизнеса невозможно само существование экономики, именно эти предприятия гибко реагируют на все изменения и играют важную роль в жизни страны, в том числе в поддержании социальной устойчивости. А семейные компании тем паче — наиболее стабильные, здоровые ячейки экономики страны. Потому что семейное дело — это не только финансовая независимость, это еще и наследие, традиции, передающиеся из поколения в поколение.

г. Дюртюли, пер. М. Якутовой, д. 7, +7 (34787) 3-14-45

Сеть частных детских садов «Теремок», основатели — Ирина Марченко с дочерьми Дарьей и Лидией (г. Уфа)

Мы — педагоги в третьем поколении. Моя мама, Лидия Ивановна Марченко, — родоначальник нашей трудовой династии, она проработала в педагогической сфере около полувека. Именно ее авторская программа «Комплексное воспитание дошкольников в процессе их общения с природой», модернизированная нами, легла в основу воспитательного процесса. Программа получила поддержку в министерстве просвещения Башкирии. Совместно с БГПУ на базе этой программы открыты две экспериментальные площадки: экологическое воспитание детей и просвещение родителей.

Идея открыть детский сад вынашивалась с 1990-х годов. Но реализовали ее много позже — лишь когда дочь искала подработку. Она увидела объявление о продаже частного детского сада — и пазл сложился. Мы обсудили и решили, что наш опыт позволяет нам запуститься. В конце 2015 года мы выкупили компанию и начали в довольно суровых условиях: после новогодних каникул из 15 детей к нам пришли только трое. Но мы доказали свою состоятельность, и уже к концу третьего месяца детский сад посещали 27 детей.

В начале пути все делали сами: и воспитатели, и повара, и уборщицы. А сегодня сеть «Теремок» уже объединяет 22 детских сада, два реабилитационных центра «Формула детства» по работе с детьми с особенностями развития, сеть кафе «Время есть», которая в том числе обеспечивает питанием наши сады, а также автономную некоммерческую организацию по подготовке кадров «Профессиональные компетенции». 4 года назад мы упаковали свой бизнес во франшизу, товарный знак проходит регистрацию.

Для нас семья — это основа всего. Во главе предприятия стоим я, две моих дочери и зять, муж старшей дочери. Мы все в одной команде, принимаем тактические и стратегические решения. А вообще из нашего коллектива в 80 человек около 30 так или иначе относятся к нашей семье — братья, сестры, племянники.

Мы бы хотели, чтобы государство обратило внимание на бизнес в сфере частного дошкольного образования. Сегодня государству невыгодно строить детские сады — затраты высокие, сроки окупаемости очень большие. Наши экономические расчеты показывают, что государству было бы выгоднее выкупать в строящихся домах первые этажи и сдавать их в муниципальную аренду на конкурсной основе частным образовательным организациям. Тем самым снимется часть социальной нагрузки на государство и будут созданы комфортные условия для наших детей.

г. Уфа, ул. Евгения Столярова, 3/1, +7 917-435-34-32

Органическое производство URALBERRY, основатель — Андрей Алексеев (г. Уфа)

Компания основана в 2010 году. Специализируется на сборе и обработке натуральных растений из экологически чистых районов Башкирии. Предлагает широкий ассортимент продукции, включая травяные чаи, травы в капсулах, начинки для выпечки, сушеные ягоды и многое другое. Главный принцип нашего производства — чистый, качественный продукт без использования искусственных добавок.

Предприятие начиналось с небольшого личного хозяйства, своего рода хобби, которое по мере увеличения спроса переросло в серьезный бизнес, в котором на сегодня трудится несколько членов семьи. Для нас семейное предпринимательство — это, в первую очередь, ценности: ответственность за свое имя, высочайшее качество продукта, доверие к партнерам и забота о своих клиентах. Осознание ответственности за свой продукт именно с позиции собственников, для которых репутация дороже сиюминутной выгоды, позволяет выстраивать бизнес как наследие для своих потомков.

С нашей точки зрения, наиболее полезной была бы помощь государства в виде субсидированных кредитов или грантов на развитие сельскохозяйственных производств. Это позволило бы быстрее масштабировать мощности, закупать дополнительное современное оборудование.

Uralberry для нас — это не просто бизнес-проект, это семейное наследие, которое мы хотим сохранить и приумножить. Мы верим, что именно такой — семейный, ценностно-ориентированный подход — является нашим главным конкурентным преимуществом и залогом долгосрочного успеха на многие десятилетия вперед. Мы видим огромный потенциал в создании не просто бренда травяных сборов и сушеных ягод, а целой культуры качества и здоровья, ассоциирующейся с нашей семьей.

г. Уфа, ул. Достоевского, д. 107,+7 987-252-44-17

Столярная мастерская ZAPILIM.PRO, основатели — Елена и Иван Маяковы (г. Уфа)

Рассказывает Елена.

— Наш бизнес мы бы назвали счастливым объединением интересов. Мы оба любим творчество, создавать что-то своими руками. Я по образованию архитектор, муж — инженер-проектировщик. На заре наших отношений всегда дарили друг другу подарки, сделанные своими руками, потому что в них больше эмоций и ценности. Идея открыть крафтовую мастерскую родилась во время подготовки к свадьбе, но решились мы только спустя три года — в 2019 году.

Наша компания специализируется на интерьерном декоре из дерева: гирлянды, сувениры, футуристические светильники. Сами придумываем дизайн, отрисовываем эскизы и изготавливаем вручную. В нашем проекте я дизайнер и архитектор света, Иван с потрясающим талантом к столярному искусству — руки нашей компании. В производстве мы используем станки с числовым программным управлением, но все, что касается шлифовки, сборки и много другого, — это только ручной труд. Мы не просто создаем деревянные изделия для дома. Мы воплощаем свою идею единения человека с природой, желание стать частью природы и ее другом.

В этом году мы начали участвовать в общественной жизни, я заняла третье место в акселераторе ассоциации «Женщины бизнеса» и первое место в образовательной акселерационной программе «Старт в креативных индустриях».

Сейчас наша главная задача — стать узнаваемым брендом. Хотим объединить все свои творческие направления в лабораторию по созданию уникальных изделий, мечтаем попасть на биеннале современного искусства и стать важными игроками российского производства. К своему делу мы приобщаем и маленькую дочь, которая помогает нам придумывать будущие изделия.

Наш самый важный принцип — экспериментировать и создавать свое, мы хотим делать то, что до нас еще не придумали, и оставить после себя след в истории.

г. Уфа, ул. Нежинская, д. 7, кв. 1, +7 917-423-64-16, +7 987-090-78-86

Туристическое агентство «Атлас Трэвел», собственники — супруги Роман и Аделия Рахман (г. Кумертау)

Рассказывает Роман.

— Я открыл компанию в 2010 году, позднее присоединилась моя супруга. И сегодня это не просто бизнес, а часть истории нашей семьи. За 15 лет небольшое дело выросло в компанию с командой офисных и онлайн-менеджеров, работающих из разных городов России. Мы занимаемся не просто подбором туров, а организовываем отдых под ключ: от выбора страны и отеля до бронирования билетов и оформления визы. Для нас важно, чтобы каждый турист чувствовал себя в путешествии уверенно и спокойно, знал, что рядом всегда есть профессиональная поддержка, что за его отдыхом стоит не безликая компания, а команда, которой можно доверять, и семья, которая вложила душу в свое дело.

Когда мы говорим о семейном предпринимательстве, то подразумеваем доверие, честность и личную вовлеченность. Для нас это не просто бизнес, а возможность передать частичку себя каждому туристу, создать атмосферу заботы и надежности. Мы продолжаем развиваться с учетом новых требований времени. Рассматриваем, например, направление организации поездки иностранных гостей в регион, а также продажу промышленных туров. Для этого я прошел обучение по организации встречи иностранных туристов из Ирана и Индии, которое проводило Агентство стратегических инициатив, и на специалиста промышленного туризма под эгидой республиканского министерства предпринимательства и туризма.

Что касается поддержки государства, были бы действительно полезны льготные программы для развития внутреннего туризма. Например, субсидирование покупки автобусов, что позволило бы развивать авторские туры по Башкирии и другим регионам России. В целом, нам важно, чтобы государство помогало не только крупным игрокам, но и семейным компаниям, которые уже доказали свою устойчивость и готовы расти дальше.

г. Кумертау, ул. Шахтостроительная, д. 12, +7 (34761) 4-83-46

«РадиоПромКомплект», основатели — супруги Луиза и Александр Поплавские (г. Уфа)

В 2018 году супруги Луиза и Александр Поплавские основали компанию, которая сегодня является надежным партнером для предприятий, работающих в сфере промышленной электроники. «РадиоПромКомплект» специализируется на оптовых поставках и розничной продаже широкого спектра продукции: от электронных компонентов и радиодеталей до сложного измерительного и пневматического оборудования. Ассортимент включает как отечественные, так и импортные изделия, что позволяет удовлетворить самые разнообразные потребности заказчиков. Особое внимание наша компания уделяет поддержке разработчиков. Квалифицированные инженеры оказывают экспертную помощь в подборе необходимых компонентов и оборудования, помогая оптимизировать процессы и избежать возможных трудностей.

Рассказывает Луиза.

— Идея создания компании родилась из моего личного опыта. Я работала в этой отрасли как с поставщиками, так и с покупателями и видела, как «узкие места» в логистике и поставках могут приводить к срывам сроков и другим проблемам. Это стало стимулом для создания предприятия, которое бы обеспечивало комплексные поставки, гарантируя оперативность и своевременность. Именно поэтому слоган компании — «спецификация под ключ» — точно отражает ее миссию.

«РадиоПромКомплект» — это семейный бизнес, где каждый член семьи вносит свой вклад. Александр отвечает за консалтинг и онлайн-присутствие компании, я руковожу операционными процессами, участвую в тендерах и занимаюсь производственными поставками. Сын Илья развивает розничное направление, включая продажи на маркетплейсах. Бухгалтерия и юридические вопросы также находятся в руках близких родственников.

Мы видим потенциал в государственной поддержке, особенно в сфере консультационной и правовой помощи по вопросам выхода на зарубежные рынки, составления бизнес-планов. Также была бы полезна финансовая поддержка в виде субсидий на приобретение программного обеспечения и оборудования.

Для нас семейное предпринимательство — это не просто бизнес, а глубокая ответственность за общий результат и благополучие всех членов семьи. Мы все несем ответственность за успех дела. Важным аспектом является передача накопленного опыта сыну, который с юных лет наблюдает за трудом родителей и понимает ценность их усилий. Преемственность, сохранение корпоративной культуры, традиций и опыта — это то, что мы стремимся передать будущим поколениям.

В условиях быстро меняющегося рынка электронных компонентов наша компания активно инвестирует в развитие своих компетенций и повышение квалификации сотрудников. Мы регулярно участвуем в профильных выставках и конференциях, изучаем передовой опыт и внедряем новые технологии. В планах — расширение географии поставок, увеличение ассортимента продукции и развитие новых направлений деятельности.

г. Уфа, ул. 8 Марта, д. 32, +7 (347) 295-99-29,

Яна Усманова, руководитель Центра семейного предпринимательства при ТПП РБ:

— Центр видит своей ключевой задачей создание комплексной экосистемы для развития семейного предпринимательства. Мы обеспечиваем не просто консультационную поддержку, а формируем среду для преемственности поколений, устойчивого роста и интеграции семейного бизнеса в стратегию экономического развития Республики Башкортостан