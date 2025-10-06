В Башкирии более 30% фельдшерско-акушерских пунктов были аварийными

В Башкирии в аварийном состоянии находились более 30% фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), сообщил на оперативном совещании в правительстве республики министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин. По его словам, модульные конструкции пришли на замену этих ФАПов, а также наиболее устаревших.

Башкирия занимает лидирующую позицию по числу фельдшерско-акушерских пунктов в России, отметил министр. Сейчас медицинскую помощь сельскому населению в республике обеспечивает 2071 ФАП. С 2019 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе установили 608 модульных конструкций. План на текущий год — 134 конструкции, 120 из них уже установлены, отметил господин Рахматуллин.

«Вспомните, какие были ФАПы. Даже не прошлого, а позапрошлого века — с дровяным отоплением, холодной водой»,— отметил глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, может быть, «с точки зрения эстетики это и хорошо, люди сейчас тянутся к старине, но с точки зрения медицины такое недопустимо».

Майя Иванова