Главе Стерлитамакского района купят квартиру за 8,7 млн рублей

Администрация Стерлитамакского района провела электронный аукцион для покупки квартиры для своего главы. Как следует из сведений на портале госзакупок, победителем конкурса стал единственный участник, он предложил предоставить жилье за 8,7 млн руб. Имя победителя в протоколе аукциона не указано, информация о контракте не опубликована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Балыкова Фото: Наталья Балыкова

Двухкомнатная квартира площадью не менее 54 кв. м должна находиться в здании, построенном не ранее 2018 года и расположенном не более чем в 1 км от администрации, но не на первом или последнем этаже дома. В то же время обязательно наличие балкона или лоджии, следует из описания объекта закупки.

На покупку жилья будет выделено около 3 млн руб. из бюджета Башкирии, остальную сумму обеспечит районный бюджет.

Идэль Гумеров