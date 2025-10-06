Участники иска по национализации активов Боброва и Бикова подали 42 жалобы в суд

Ответчики и третьи лица, участвующие в рассмотрении иска Генпрокуратуры РФ по национализации активов Артема Бикова и Алексея Боброва, подали 42 жалобы в Ленинский райсуд Екатеринбурга, следует из картотеки дела.

Рассмотрение иска Генеральной прокуратуры о национализации активов Артема Бикова и Алексея Боброва в Ленинском районном суде Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, 10 сентября Генпрокуратура РФ подала иск в Ленинский райсуд Екатеринбурга с намерением изъять в доход государства активы, принадлежащие уральским бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. В исковом заявлении фигурирует свыше 150 ответчиков и третьих лиц.

Среди активов, которые намерена национализировать Генпрокуратура РФ, в частности, находится «Облкоммунэнерго». В исковом заявлении надзорный орган указал, что холдинг «Корпорация СТС», бенефициарами которого значатся Артем Биков и Алексей Бобров, в 2015 году незаконно приватизировал государственное имущество «Облкоммунэнерго», ранее принадлежавшее Свердловской области.

На фоне рассмотрения иска были арестованы и ответчики по иску: совладелец «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров, председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных, экс-руководитель АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (дочка «Облкоммунэнерго») Антон Боликов и бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. Всем им предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Никто из них вину не признает.

Артем Путилов