«Цель — достичь роста восьмой год подряд»

В Башкирии реализуется около 2,5 тыс. инвестиционных проектов на общую сумму 1,3 трлн. руб. О том, какие меры предпринимают власти республики для привлечения и поддержки инвесторов, а также в целом для роста региональной экономики, рассказал корреспонденту Guide Анне Челак первый вице-премьер, министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустам Муратов, первый вице-премьер, министр экономического развития и инвестиционной политики РБ

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Рустам Муратов, первый вице-премьер, министр экономического развития и инвестиционной политики РБ

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Guide: Как республика работает с бизнесом, инвесторами, решая задачи наращивания экономических компетенций и развития импортозамещающих производств?

Рустам Муратов: Сегодня в Башкирии действует комплексная система мер поддержки малого и среднего бизнеса, позволяющая оказывать помощь в открытии и развитии своего дела. У предпринимателей и самозанятых есть возможность получить гранты, субсидии, микрозаймы, консультационно-информационные, образовательные услуги, оформить поручительство и льготный лизинг. Создана инфраструктура поддержки предпринимательства, успешно функционирует Гарантийный фонд, центр «Мой бизнес», Микрокредитная компания малого бизнеса и Региональная лизинговая компания. С начала прошлого года ими оказана финансовая поддержка почти 1 тыс. предпринимателей и самозанятых на общую сумму более 4,5 млрд руб. Поручительства Гарантийного фонда позволили предпринимателям привлечь 6,6 млрд руб. кредитных средств.

Идем в тренде по партнерскому финансированию — внедрен продукт халяльного финансирования «Мусавама» (реализация товара по договору купли–продажи с рассрочкой платежа без раскрытия наценки для покупателя). В рамках партнерского финансирования (Иджара, Мурабаха, Мусавама) уже заключено девять таких сделок на общую сумму 40 млн руб.

Значительный объем поддержки бизнеса реализуется по линии Фонда развития промышленности — лидера по привлечению инвестиций в экономику среди региональных фондов. За время работы Фонда (с 2017 года) выдано 197 займов на общую сумму 48,66 млрд руб. В 2025 году выдано 14 займов на общую сумму 1,8 млрд руб. Региональные институты развития предпринимательства особый приоритет отдают участникам СВО и членам их семей.

G: Сколько инвестиционных проектов и на какую сумму сейчас реализуется в республике?

Р.М.: В настоящее время инвестиционный портфель региона насчитывает более 2,4 тыс. инвестиционных проектов на сумму почти 1,3 трлн. руб. Самым крупным из них присвоен статус приоритетных и оказывается государственная поддержка. Объем инвестиций такого 391 проекта составляет 869,6 млрд руб. Планируется, что при их реализации будет создано около 30 тыс. рабочих мест. В этом году подходят к завершению такие проекты, как реконструкция предприятий бройлерного направления АО «Турбаслинские бройлеры» стоимостью 8,5 млрд руб., проекты модернизации производственных фондов и строительства резервной технологической линии установки производства элементарной серы группы ПАО АНК «Башнефть» стоимостью 6,2 млрд руб., строительство новой фабрики мороженого и холодных складов ОАО «Башкирское мороженое» стоимостью 1,4 млрд руб.

В августе был запущен мультибрендовый производственно-сервисный центр «Белорусские машины». Он будет обслуживать технику производства холдингов МАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш», «Амкодор» и других компаний.

Активно строятся крупные логистические центры.

В мае введен в эксплуатацию крупный оптово-распределительный центр Ozon в Благовещенске. Компания ПФО-групп достраивает в Чишминском районе комплекс для «СберЛогистики», Wildberries ведет предпроектные работы по созданию логистического центра в Уфимском районе. Крупный игрок в лице «Ромекс-Кубань» также выразил намерение построить под Уфой логистический парк. Кроме того, в Уфимском районе планируется создать крупный всесезонный туристический комплекс с инвестициями порядка 10 млрд руб.

G: Какие меры для привлечения инвесторов предпринимают в Башкирии?

Р.М.: Один из приоритетов для руководства республики — обеспечение благоприятного инвестиционного климата. Подтверждение этому — созданная у нас система поддержки проектов. Она максимально комфортна для инвесторов и включает широкий спектр преференциальных режимов, максимальный набор мер государственной поддержки (налоговых льгот, различных отраслевых субсидий, предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов, льготную арендную плату за землю для приоритетных инвестпроектов и иные меры). Глава региона еженедельно рассматривает проекты на заседаниях инвестиционного комитета в формате «инвестиционный час», где под каждый проект закрепляется «преференциальный портфель».

Для запуска новых проектов создан и успешно работает региональный проектный штаб «Центр привлечения инвестиций». Его работа построена по принципу «воронки продаж» и охватывает все этапы работы с инвестором: от формирования базы потенциальных инвесторов, рассылок и установления контактов до комплексного сопровождения проектов с привлечением институтов развития.

А после проработки проекта и понимания его ключевых параметров на «инвестиционном часе» фиксируются соответствующие обязательства и преференции.

G: Какова динамика в части привлечения инвестиций в настоящее время?

Р.М.: Без ложной скромности скажу: нам удалось обеспечить непрерывный рост инвестиций на протяжении последних шести лет. Отмечу, что это не самые простые в истории страны годы. За этот период нам удалось увеличить ежегодный объем инвестиций в три раза, с 267,9 до 783,8 млрд руб., подняться на 13 позиций в нацрейтинге и закрепиться в тройке лидеров. Доля инвестиций в валовом региональном продукте выросла почти в два раза — с 15% до 28%, что выше среднероссийского уровня на 20%.

В этом году частные инвестиции также увеличиваются.

С июля 2023 года в Башкирии запущена программа защиты и поощрения инвестиций, обеспечившая максимальное снижение барьеров для бизнеса. «Обнулили» требования для получения государственной поддержки. Это позволило в шесть раз сократить количество предоставляемых документов и более чем в два раза ускорить получение преференций и земельных участков. Результатом этой работы стало увеличение в три раза в сравнении в 2022 годом количества проектов, получивших меры поддержки.

G: Сохраняется ли интерес со стороны иностранных инвесторов?

Р.М.: У Башкирии выстроены тесные связи с Беларусью, с которой регион взаимодействует практически по всем направлениям экономической, торговой и культурной деятельности. Мы развиваем промышленный потенциал, реализуя совместные проекты по производству зерносушильного оборудования, троллейбусов, иной специализированной техники. Выстроено эффективное взаимодействие с крупнейшими белорусскими холдингами «БелавтоМАЗ» и «Амкодор» и другими предприятиями.

В работе с инвесторами мы внедряем уникальные инструменты поддержки инвестиционных проектов. Наиболее показательный — механизм строительства объектов «под ключ» под индивидуальные требования инвестора, позволяющий не только максимально создать необходимую производственную и инженерную инфраструктуру, но и практически на треть снизить издержки за счет значительного сокращения сроков строительства. В качестве примера приведу реализованный всего за девять месяцев совместный с холдингом «Амкодор» проект по строительству завода зерносушильного оборудования. При «обычном» режиме это заняло бы два–три года. Для реализации проекта была предоставлена площадка индустриального парка «Уфимский», оснащенная всей необходимой инфраструктурой. Кроме того, республика взяла на себя затраты по возведению производственных корпусов.

В октябре 2023 года состоялось торжественное открытие завода. Сейчас здесь производят современные зерносушильные комплексы для малых хозяйств и крупных агрохолдингов. Ежегодно «Амкодор-Агидель» готов выпускать более 45 комплексов полного цикла.

В настоящее время данный механизм прорабатывается при реализации совместного проекта Минского автомобильного и Уфимского трамвайно-троллейбусного (УТТЗ) заводов — расширения производства современного городского электротранспорта. На базе УТТЗ уже собирают низкопольные троллейбусы «Горожанин» из машинокомплектов МАЗ 203Т (на поставленное МАЗом шасси устанавливают электротяговое, климатическое оборудование и электронные блоки управления отечественного производства). Реализация проекта позволила за пять лет увеличить долю на рынке госзакупок троллейбусов с 5% до 40% в 2024 году.

Зарегистрировано совместное предприятие «Территория развития электротранспорта МАЗ-УТТЗ», с «БелавтоМАЗом» достигнуты договоренности о строительстве новой производственной площадки — это позволит кратно увеличить объемы выпускаемой продукции. Разместить совместное производство предполагается на расширяемой площадке особой экономической зоны «Алга» в Уфимском районе. Проект будет обеспечен необходимой инфраструктурой, инвестор получит значительные преференции, в числе которых льготы по налогам на имущество, прибыль, транспортному и земельному, а также освобождение от налоговых пошлин.

В конце августа в Уфе торжественно открыли современный мультибрендовый центр «Белорусские машины, который будет обслуживать практически всю линейку техники белорусских производителей, в числе которых ОАО «Амкодор», ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО «УК Бобруйскагромаш», ОАО «Гомсельмаш» и другие. Проект стал еще одним ярким примером успешного сотрудничества между Беларусью и Башкирией.

Развивается международное сотрудничество и по иным направлениям. Турецкая компания zfatihler crane реализует проект по созданию производства мостовых и консольных кранов, в дальнейшем планируется его расширение. Кроме того, на «инвестиционном часе» рассмотрены инициативы по созданию ООО «ГазРесурс» (инвесторы из Узбекистана) сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, строительству завода по производству фанеры и ориентированно-стружечных плит (ООО «Башкирский лесъ» с участием партнеров из Узбекистана).

G: ТОСЭР и ОЭЗ показали свою эффективность или надежды на них не оправдались?

Р.М.: У нас созданы пять территорий опережающего развития (ТОР) — это максимальное число для одного региона. Столько же ТОР в Татарстане и Челябинской области. Сейчас на них работает 138 компаний-резидентов, которые планируют инвестировать в проекты более 43 млрд руб., создав около 12 тыс. рабочих мест. По количеству привлеченных резидентов на ТОР мы также в числе лидеров среди регионов России. Инвестиции действующих резидентов уже превысили 15 млрд руб., создано почти 8 тыс. рабочих мест. С момента создания ТОР в республике в бюджеты всех уровней предприятиями-резидентами перечислено более 10 млрд руб. налогов. Это дало значительный социально-экономический эффект, увеличился объем отгруженной продукции промышленного производства. Так, в Кумертау данный показатель вырос более чем в пять раз, в Нефтекамске — в 1,9 раза. Создание ТОР также помогает сократить уровень зарегистрированной безработицы в моногородах. Так, например, в Белебее и Белорецке за время действия режима ТОР показатель снизился в 10 раз, в Благовещенске и Кумертау — в четыре раза.

Во всех ТОР отмечается рост заработной платы: в Белебее и Кумертау — почти в 2,3 раза, в Благовещенске и Белорецке — почти в 1,8 раза, в Нефтекамске — в 1,7 раза.

Одной из первых инициатив главы региона Радия Хабирова стало создание в 2020 году особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алга». С момента создания ОЭЗ «Алга» демонстрирует высокие темпы развития. По итогам Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон она дважды признавалась самой динамично развивающейся в стране. А по итогам 2023 года стала победителем в номинации «Импортозамещение». В 2024 году по итогам VIII Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России заняла седьмое место и победитела в номинации «Стабильный рост». Благодаря высоким темпам развития в 2023 году площадь территории ОЭЗ «Алга» увеличена почти на 300 га в Уфимском районе республики (индустриальный парк «Уфимский»). Сейчас расширяем ОЭЗ, распространяя преференциальный режим на новые земельные участки с учетом создания в границах особой экономической зоны Башкирско-белорусского инвестиционного кластера.

В ОЭЗ «Алга» зарегистрировано 24 резидента с проектами на сумму свыше 62 млрд руб. В экономику республики вложено около 10 млрд руб.

G: Как выстроено взаимодействие с бизнесом сейчас?

Р.М.: На республиканском уровне регулярно проводятся «отраслевые часы» под руководством главы региона Радия Хабирова, где рассматриваются вопросы по всем направлениям жизни в республике. Один из основных — «Инвестиционный час», на котором решаются как «глобальные» вопросы инвестиционного развития, так и решения по конкретным инвестиционным проектам. В «Инвестчасах» участвуют не только руководители республиканских министерств и ведомств, муниципальных образований, институтов развития и поддержки бизнеса, но и предприниматели, которые могут представить свои инвестпроекты и обсудить вопросы, связанные с их реализацией и поддержкой. Всего проведено 179 «Инвестиционных часов», где рассмотрено 749 проектов с объемом инвестиций порядка 1,3 трлн руб.

Самое пристальное внимание уделяется прямому общению с бизнесом, при этом нет запретов на острые и «неудобные» вопросы. В этом году внедрена уникальная практика прямого диалога руководства региона с предпринимателями в муниципалитетах в формате «ЦУР Бизнес. Территория общения». Уже состоялось восемь таких встреч с общим охватом около 1,5 тыс. человек. Всего было рассмотрено 100 вопросов, 75 из которых взяты на контроль. Проведено более 350 консультаций предпринимателей по широкому спектру вопросов: от получения земельного участка до мер господдержки.

Обсуждение с предпринимателями выстраивается с учетом проблематики, выявленной по итогам реализации элементов муниципального инвестиционного стандарта, трендов социально-экономического развития, результатов опросов, а также запросов предпринимателей и деловых объединений. Важно, что результатом становится решение проблем предпринимателей в формате «здесь и сейчас», а по итогам таких встреч нередко запускаются новые инструменты поддержки и выработка системных предложений по обеспечению максимального комфорта ведения бизнеса.

Так, например, был увеличен до 2 тыс. га размер земельных участков, предоставляемых крестьянско-фермерским хозяйствам, разработан комплекс мер поддержки субъектов креативных индустрий, формируется программа поддержки предпринимателей в камнеобрабатывающей сфере, субсидирования для приобретения зерносушильных комплексов и так далее.

G: В каком сегменте экономика республики растет больше всего?

Р.М.: В этом году, несмотря на продолжающееся санкционное давление и геополитические вызовы, Башкирия демонстрирует экономическую устойчивость и социальную стабильность. Важной основой данной устойчивости служит диверсифицированная многоотраслевая структура региональной экономики, отличающаяся высоким уровнем комплексного развития.

Замедление реальных темпов роста в 2025 году — естественный результат опережающих темпов роста в предыдущие годы, что отражает переход к более сбалансированной модели развития в новых макроэкономических реалиях.

Объем отгруженных товаров в промышленном секторе, формирующем более трети валового регионального продукта (33,6% в 2023 году), в январе—июле 2025 года составил более 1,5 трлн руб. с индексом 97,7%.

Индекс промышленного производства в первом полугодии составил 96,6%. При этом наибольшие темпы реального роста отмечены в ремонте и монтаже машин и оборудования (на 52,7%), производстве электрического оборудования (на 33,9%), производстве пищевых продуктов (на 19,9%) и производстве напитков (на 9,0%), металлургическом производстве (на 0,1%).

В агропромышленном комплексе произведено продукции на 97,1 млрд руб. с ростом в реальном выражении на 3,3%. Республика всегда имела развитое сельское хозяйство, и мы практически полностью обеспечиваем свои потребности по основным группам сельхозпродукции.

Объем строительных работ за семь месяцев 2025 года составил 231,3 млрд руб., увеличившись на 5,6%. Повышение ключевой ставки и снижение доступности ипотечного кредитования оказали влияние на сферу жилищного строительства. Несмотря на это, за восемь месяцев в республике введено более 1,4 млн кв. м жилья.

Одним из ключевых драйверов развития экономики является инвестиционная деятельность. За первое полугодие 2025 года объем инвестиций в основной капитал составил порядка 270 млрд руб., сохранив уровень января—июня прошлого года.

G: В последние годы республика довольно много делает для развития туристического потенциала. Однако значительного роста числа туристов не наблюдается. Что мы делаем не так и что необходимо для привлечения в регион больше гостей?

Р.М.: Башкирия — край неповторимой природы, богатого культурного наследия и ярких событий. Ежегодно тысячи туристов приезжают сюда, чтобы увидеть уникальные памятники истории и насладиться красотой башкирских пейзажей. Только в прошлом году республику посетило более 2,2 млн гостей.

Активно развивается туристская инфраструктура.

В прошлом году появились новые достопримечательности: этнокомплекс у шихана Торатау, историко-мемориальный комплекс «Салауат ере» в геопарке «Янган-Тау» и визит-центр «Тура-Хан» в Чишминском районе. В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» на развитие инфраструктуры в этом году выделено 231,6 млн руб., 226,6 млн руб. из которых — средства федерального бюджета. Планируется поддержать более 30 проектов по улучшению туристской инфраструктуры.

Продолжается обустройство туристических центров в Стерлитамаке и Белорецке. В 2023–2024 годах обустроены туристические улицы Уфы и Бирска.

Летом в аэропорту «Уфа» открылся созданный по международным стандартам современный отель «Небоарт» на 150 номеров. 12 июля 2025 года на прошедшей в Париже под председательством Болгарии 47-й сессии Комитета всемирного наследия принято решение о включении российского культурного объекта «Наскальная живопись пещеры Шульган-Таш» в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Наскальная живопись пещеры Шульган-Таш стала 34-м российским объектом, получившим столь высокую международную оценку и признание.

6 сентября 2025 года геопарк «Торатау» вошел в сеть глобальных геопарков ЮНЕСКО. Решение было принято на заседании Совета международной организации, которое проходило в Чили. Члены Совета Глобальной сети геопарков ЮНЕСКО — ученые со всего мира, продвигающие устойчивое развитие территорий, — оценили проделанную республикой работу и единогласно проголосовали за включение «Торатау» в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Они также отметили высочайшее качество российской номинации и профессиональный уровень команды геопарка, рекомендовали ей тесное сотрудничество со странами СНГ в сфере создания новых геопарков.

В июне в геопарке «Торатау» в Гафурийском районе Республики Башкортостан состоялась торжественная церемония открытия двух эталонных геологических разрезов международного значения — «Усолка» и «Дальний Тюлькас». Это первые в истории России разрезы, которым международным научным сообществом был официально присвоен статус «золотых гвоздей».

В республике разработан автомобильный маршрут «Золотое кольцо Башкирии», включенный в перечень приоритетных автомобильных маршрутов России. Он пролегает по республике через города и районы, открывающие туристам богатое наследие региона: его историю, культуру и природные красоты.

Также утверждена программа развития автомобильного туризма в 2025–2030 годах. Она предусматривает создание условий для увеличения количества туристов, посещающих Башкирию на автомобилях. Ожидается рост числа автопутешественников.

Открытие участка трассы М-12 «Восток» Дюртюли — Ачит увеличило транспортную доступность для жителей Урала и Поволжья, что также может способствовать развитию внутреннего туризма.

Все это поможет сделать Башкирию еще привлекательнее для туристов. Будем трудиться над тем, чтобы каждый гость республики чувствовал себя комфортно и уютно.

Башкирия комплексно развивает туристическую отрасль, улучшая инфраструктуру, продвигая уникальное культурное и природное наследие, а также увеличивая транспортную доступность — это позволит привлечь туристов в регион.

G: Какие меры господдержки реализуются в республике для развития бизнеса и инвестиционных проектов? Какие пользуются особым спросом?

Р.М.: Для выгодного партнерства мы предусмотрели максимальные налоговые преференции и субсидии для приоритетных инвестиционных проектов республики. В их числе освобождение от налога на имущество организации, созданное в результате реализации проекта на период от трех до 10 лет в зависимости от объема инвестиций, применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций (в размере 90% от расходов на создание объектов основных средств), возмещение части затрат на создание и модернизацию инженерной и транспортной инфраструктуры объектов, созданных в результате реализации инвестиционного проекта, и иные меры поддержки (субсидии отраслевых министерств).

Одной из эффективных мер поддержки инвесторов остается предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в течение 30 дней с момента одобрения проекта. Все это делает Башкирию выгодным и удобным местом для ведения бизнеса, где инвестору реально помогают, а не создают препятствия.

Мы взяли себе за правило применять многосторонний подход в «выращивании» инвестора. Задействуем весь пул возможных инструментов, чтобы бизнес переходил от реализации производственных планов к запуску инвестиционных инициатив. Например, уже седьмой год помогаем предприятиям региона внедрять инструменты бережливого производства — абсолютно бесплатно. Без каких-либо значимых финансовых вложений при нашей поддержке компании оптимизируют операционную деятельность за счет использования незадействованных резервов: повышают производительность труда, сокращают затраты. Высвободившиеся ресурсы предприятия вкладывают в инвестиционное развитие: модернизацию оборудования, открытие новых производств. У нас достаточно ярких примеров, когда предприятие начинало с внедрения производственной культуры, поднималось на качественно новый уровень и приходило за поддержкой инвестиционной инициативы на «Инвестиционный час».

Сегодня каждый пятый участник проекта «Производительность труда» реализует инвестиционный проект, который прошел через «инвестчас», был включен в перечень приоритетных и получает поддержку республики. Инвестиционный портфель таких проектов — около 67 млрд руб.

G: Какие планы и задачи по развитию республики вы ставите на ближайший год?

Р.М.: Деятельность правительства в этом и 2026 году будет направлена на дальнейшее развитие социально-экономического потенциала региона, достижение целей и задач, сформированных в рамках президентского указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

По прогнозной оценке, валовой региональный продукт в 2025 году превысит 3 трлн руб. и достигнет 3,3 трлн руб. в 2026 году. Приоритетом останутся реальные сектора экономики — промышленность с упором на технологический суверенитет, сельское хозяйство с обеспечением продовольственной безопасности и повышением ее маржинальности, а также поддержка строительной отрасли и улучшение жилищных условий населения. На 2026 год стоит задача обеспечить рост индекса промышленного производства как минимум до 105%. По производству сельского хозяйства планируем превысить отметку в 300 млрд руб. с ростом на 3%. В следующем году планируется сохранить объем ввода жилья на уровне не менее 3,3 млн кв. м.

Цель в рамках инвестиционного развития экономики — сохранить положительную динамику и достичь роста восьмой год подряд, что станет историческим достижением для республики, преодолеть отметку в 800 млрд руб. и приблизиться к 900 млрд рублей в 2026 году.