ФСБ показала кадры нарколаборатории в ижевском СНТ по делу о 130 кг мефедрона

ФСБ показала кадры нарколаборатории 29-летнего жителя Кировской области, осужденного за производство более 130,2 кг мефедрона в одном из ижевских СНТ. Три дня назад, 3 октября, Верховный суд Удмуртии признал его виновным в производстве наркотиков в особо крупном размере (ст. 228.1 УК) и назначил 15 лет лишения свободы.

Напомним, судебная инстанция установила, что осужденный производил наркотики с ноября 2023-го по мая 2024 года. Для этого подсудимый связался в интернете с куратором—руководителем организованной группы, после чего действовал по его инструкциям.

Действия фигуранта пресекли сотрудники регионального УФСБ. Запрещенные вещества, прекурсоры и оборудование были изъяты. Во время предварительного расследования наркопроизводитель частично признал свою вину. Приговор в законную силу не вступил, уголовное дело куратора было выделено в отдельное производство.