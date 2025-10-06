С начала года выявили 6,4 тысячи нижегородцев с «серыми» зарплатами
В Нижегородской области за девять месяцев 2025 года выявлено более 6,4 тыс. человек, занятых в теневом секторе экономики. По данным областного правительства, более половины из них уже легализовали свою трудовую деятельность.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
В частности, более 2 тыс. нижегородцев заключили трудовые договоры, 721 человек зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, 527 — как самозанятые. Еще 78 человек оформили договоры гражданско-правового характера.
Наиболее проблемными с точки зрения теневой занятости остаются сферы торговли, строительства и грузоперевозок.