В Уфе будут судить пристава за фиктивные документы о снятии ареста со счетов
Советский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении судебного пристава, 41-летней Евгении Абрамовой, обвиняемой в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ).
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии со ссылкой на следствие, банковские счета пристава арестованы из-за долгов по кредитам на сумму более 140 тыс. руб. С декабря прошлого по март нынешнего года обвиняемая, считают правоохранительные органы, подготовила и подписала фиктивные постановления о снятии арестов и предъявила в банк.
Действия пристава выявили сотрудники собственной безопасности управления ФССП по Башкирии. Обвиняемую временно отстранили от работы.
Фигурант уголовного дела признала вину.